變裝吃丸亀製麵享買一送一　說這句話免費獲得「烏龍麵甜甜圈」

▲10月25日至31日變裝到丸亀製麵用餐，可享中碗烏龍麵買一送一。（圖／丸亀製麵提供）

記者黃士原／台北報導

西洋萬聖節即將到來，丸亀製麵10月25日起連7天推出一系列優惠活動，消費並出示LINE好友畫面，說出「不給烏龍Q拿滋就搗蛋」，可免費獲得限量版烏龍Q拿滋。另外，還有穿著成套主題造型服裝可享中碗烏龍麵買1送1優惠、拍照上傳粉專抽6千元餐點抵用券。

丸亀製麵10月25日至10月31日推出一系列萬聖節優惠活動，首先是消費並出示LINE好友畫面，現場說出「不給烏龍Q拿滋就搗蛋」，即可免費獲得萬聖節版（口味任選，用特殊造型杯子裝）烏龍Q拿滋1份，每人每支手機限兌換1次，數量有限，送完為止。

▲丸亀製麵的「烏龍Q拿滋」。（圖／丸亀製麵提供）

烏龍Q拿滋是把烏龍麵條打成泥狀，製成一顆顆圓球後，下鍋油炸直到炸出金黃外衣，口感外酥內Q，可以說是「烏龍麵做的甜甜圈」，有玉米濃湯口味或甜蜜可可風味的調味粉可選，每日11:00及17:00開賣，售完為止，5入一份40元。萬聖節活動期間加碼「墨西哥微辣」限定口味。

此外，活動期間，穿著成套主題造型服裝的顧客（如動漫角色、鬼怪等）來店，單點1至11號的餐點，即享中碗烏龍麵買一送一（限同品項，每人優惠1次，每天每店限量50名），如果民眾再把用餐照片上傳到丸亀官方粉專或IG的活動貼文，完成指定動作，有機會抽中6千元餐點抵用券（6位）。

▲萬聖節變裝吃這一鍋可享4人套餐5折優惠。（示意圖／這一鍋集團提供）

這一鍋也有萬聖節優惠，10月31日前，4人同桌且皆穿著萬聖節裝扮，3280元的4人套餐可享半價優惠。變裝的標準需符合主題服裝（一眼可說明裝扮角色），且整體超過70%的裝扮元素，須提前電話預約，每家分店限量10組，訂滿為止。燒肉同話則是3人以上變裝，可享「嚴選豚肉／美澳全牛」3人套餐5折優惠，優惠僅限周一至周五，每店每日限量5組。