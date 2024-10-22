「4線上旅展」1人1350元起！淡水最美飯店住1晚免4千　贈2咖啡套餐

▲淡水將捷金鬱金香酒店攜手全台金鬱金香酒店舉辦線上旅展，聯合住宿券一張2,800元。（圖／將捷金鬱金香酒店提供）

記者彭懷玉／台北報導

為預熱買氣，又有4間飯店集團祭出ITF線上旅展，凱撒集團於24日中午開賣，住飯店每人每晚最低1,350元起；還有一人1,400元就能入住苗栗馥藝金鬱金香酒店，送翌日早餐2客。台北遠東香格里拉10月25日線上旅展開跑，並推出「雙11限時超閃優惠」，住宿券、餐券及健身按摩券，下殺19折起。

▲將捷金鬱金香酒店標準客房平日住一晚3,999元，再贈路易莎套餐兌換券兩張。（圖／將捷金鬱金香酒店提供）



金鬱金香酒店集團

來自歐洲國際飯店品牌「金鬱金香酒店集團」，目前全台已有6家連鎖品牌酒店，今年淡水將捷金鬱金香酒店首度攜手全台金鬱金香酒店舉辦線上旅展，住宿券最低27折、餐飲最低46折起。其中，6館聯合住宿券單張只要2,800元，使用一張券就能入住馥藝金鬱金香酒店、仲信金鬱金香酒店、震大金鬱金香酒店、榮美金鬱金香酒店、榮興金鬱金香酒店等5家（唯震大金鬱金香酒店不含早餐，其餘皆含早），苗栗馥藝金鬱金香酒店除可於平日雙人入住雅緻雙人房，含早餐2客，平日入住再贈100元抵用券兩張。

位於淡水河畔的將捷金鬱金香酒店，使用兩張券可於平日雙人入住高級客房乙晚，含早餐2客，再贈滬尾之星雙人份牛肉麵。另有不含早餐專案，入住將捷金鬱金香酒店標準客房3,999元，再贈路易莎套餐兌換券兩張，並享有2025年3月31日前旺日、暑假周一至周四不加價好康。

▲台北遠東香格里拉豪華客房平日雙人住一晚4,999元，含兩客早餐。（圖／台北遠東香格里拉提供）



台北遠東香格里拉

台北遠東香格里拉線上旅展將於10月25日中午12點開跑，銷售至11月15日晚間11點59分，「豪華客房」平日雙人住一晚4,999元，含兩客早餐，每人每晚平均2,500元，約2折；「豪華客房」15張一組共71,235元，換算下來每人每晚平均2,375元，約19折。

同時，業者預告推出「雙11限時超閃優惠」，並於11月1日至4日於飯店大廳設置｢旅展快閃專區」。

▲北投老爺酒店配合台北溫泉季，同步在10月30日於官網舉辦線上旅展。（圖／北投老爺酒店提供）



北投老爺酒店

北投老爺酒店配合台北溫泉季，同步在10月30日於官網舉辦線上旅展，今年雙人景緻客房住宿券1.5折起、PURE歐式餐廳餐飲券4.1折起，兩者買10張再送1張。至於喜愛泡湯的旅客，雙人獨立湯屋加贈泡湯後冰品1,800元起，買5再送1，以上專案只賣至11月5日。

▲全新裝修的「沐泉療中心」享湯套券買1套送1套。（圖／北投老爺酒店提供）



此外，為慶祝酒店10周年，全新裝修的「沐泉療中心」享湯套券買1套送1套，還有限量尊爵套房住宿券等多樣商品。溫泉季旅展現場單筆消費滿10,000元，即享扭蛋機及摸彩箱抽獎乙次，最大獎為北投老爺雅緻客房住宿券。

▲凱撒飯店連鎖將於10月24日中午12點開賣「ITF線上旅展」。（圖／凱撒飯店連鎖提供）



凱撒飯店連鎖

凱撒飯店連鎖將於10月24日中午12點開賣「ITF線上旅展」，年年熱銷的「2,699元聯合住宿券」買10張送1張、買20張送2張，全台凱撒飯店連鎖皆可使用。

使用1張即可入住台北凱撒、台北凱達、台北趣淘漫旅、內湖凱旋及阿樹國際旅店等5家飯店，換算下來每人每晚最低只需1,350元即可入住，皆不含早餐。

▲擁有全台最高無邊際泳池的板橋凱撒則推出「5,999元卓越套房一泊一食住宿券」。（圖／凱撒飯店連鎖提供）



不只聯合住宿券，今年旅展中，台北凱撒也推出雙人入住精緻客房一泊一食每晚3,299元優惠；台北凱達則推出「3,699元精緻客房一泊二食住宿券」，持2張可四人入住家庭套房含早晚餐，另贈精選紅酒1瓶。擁有全台最高無邊際泳池的板橋凱撒則推出「5,999元卓越套房一泊一食住宿券」，另享27樓薈萃樓行政酒廊禮遇。