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住宿券開搶！凱撒全台9飯店每人1350起　台東設計旅店每人最低525

▲▼凱撒飯店。（圖／凱撒飯店連鎖提供）

▲凱撒飯店連鎖將推出一系列住宿券優惠。（圖／凱撒飯店連鎖提供，下同）

記者蔡玟君／綜合報導

為搶攻國旅出遊商機，凱撒飯店連鎖將於10月24日中午12點搶先開賣「ITF線上旅展」，包括年年熱銷的凱撒飯店連鎖「2699元聯合住宿券」買10送1、暢饗異國佳餚的「788元聯合自助餐券」買10張送1張及「指定飯店限定券」，入住指定飯店最低每人每晚525元起。

每年備受歡迎的凱撒飯店連鎖「2699元聯合住宿券」，持券可恣意搭配於凱撒飯店連鎖全台飯店使用，優惠效期長達一年，搭配買10張送1張、買20張送2張優惠折扣，平均每人每晚最低1350元即可入住凱撒飯店。

▲▼台南趣淘漫旅。（圖／凱撒飯店連鎖提供）

▲台南趣淘漫旅。

使用1張即可入住台北凱撒、台北凱達、台北趣淘漫旅、內湖凱旋及阿樹國際旅店等5家飯店，而想親近山水，更有台南趣淘漫旅與台東趣淘漫旅可供選擇，不分平假日入住台東即加碼再贈早餐、星巴克美式咖啡及自行車騎乘券。

▲▼墾丁凱撒。（圖／凱撒飯店連鎖提供）

▲墾丁凱撒。

持2張可享墾丁凱撒景觀客房一泊一食，或台北凱達四人家庭套房，加贈精選紅酒一瓶；使用3張則可假日入住墾丁凱撒景觀客房一泊一食，或平日入住板橋凱撒豪華客房三天兩夜，含2客早餐再享薈萃樓行政酒廊禮遇。

▲▼台東趣淘漫旅。（圖／凱撒飯店連鎖提供）

▲台東趣淘漫旅。

個別飯店也推出住宿優惠選擇，如「台南趣淘漫旅」推出四人入住豪華景觀客房不含早餐，每晚3250元優惠，預訂再依入住人數贈曾文水庫門票。而距離台東火車站步行僅3分鐘的「台東趣淘漫旅」，則主打四人入住探索客房不含早每晚2099元優惠，平均每人每晚最低525元起，等同現打1.9折。

「墾丁凱撒」今年則再度推出「6999元花園客房一泊二食住宿券」，入住擁有私人庭院和Jacuzzi按摩浴池的花園客房一晚，含發現西餐廳自助晚餐及翌日早餐，適合親子、伴侶或親友結伴同遊南下避冬。

▲▼福容福隆店。（圖／福容大飯店提供）

▲福容福隆店。

福容大飯店線上旅展將從即日起至11月8日登場，今年推出往年熱銷「聯合住宿券」，可入住全台18間分館，透過線上購買電子票券皆可轉贈，多人分享彈性使用更方便。聯合住宿券一套5張1萬5950元；買10送2，優惠價3萬1900元，平均一張2900元。享福卡會員則獨享買15送2，平均一張2815元。

業者表示，使用一張住宿券就能入住福容徠旅系列，福容徠旅墾丁四人同行，每人每晚704元起；雙人入住福容花蓮店最美海景客房，早晨眺望太平洋，傍晚恣意享受無邊際泳池美景；今年福容桃園機捷A8店更是推出一張券加價500元即可入住。

此外，使用3張住宿券入住有「嘉義101」之稱的嘉義福容voco酒店三天兩夜，平均一晚4223元，相當於打2折，每一間都是高樓層景觀房，平日入住再享免費升級豪華客房。麗寶福容店使用三張住宿券即可入住和洋家庭房三天兩夜。

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