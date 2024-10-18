ETtoday新聞雲 | 手機版 | 新聞雲APPS
新聞訂閱 | 微博
ETtoday旅遊雲
>

7航空線上旅展！玩墨爾本1.3萬有找　搭日本國際線免費轉乘國內線

▲新航波音787-10每日兩班往返新加坡台北。（圖／新加坡航空提供）

▲新航線上旅展開跑。（圖／新加坡航空提供）

記者蔡玟君／綜合報導

年度最大「2024ITF台北國際旅展」即將到來，航空業者也趁勢推出機票優惠，本篇整理7家航空線上旅展，其中飛墨爾本1.3萬有找，或買指定航空台日國際航班機票，就送日本國內線機票。

■新加坡航空

新加坡航空推出Time To Fly線上旅展，即日起至11月6日前於新航官網訂購新航機票，享旅展限定最高85折優惠，輕鬆飛往新航及酷航超過20個熱門航點。新航目前提供每日2班往來台北與新加坡的航班服務，前往新加坡每人含稅來回經濟艙票價10,258元起。

此外，台灣出發的旅客可以彈性靈活地經由新加坡轉機飛往全球航點，包含東南亞、馬爾地夫、澳洲、歐洲等熱門旅遊目的地。同時，新航已提供KrisFlyer會員不論搭乘任何客艙，皆可享有無限量免費機上 Wi-Fi，享受新航為旅客打造三萬英呎高空中的娛樂空間和行動辦公室。

▲▼汶萊皇家航空。（圖／汶萊皇家航空提供）

▲汶萊皇家航空。（圖／汶萊皇家航空提供）

■汶萊皇家航空

汶萊皇家航空即日起至11月20日推出線上ITF優惠，多條航線皆有優惠，且適用期間橫跨至明年9月12日為止。如台北飛汶萊、沙巴、古晉、泗水、清奈航線最低85折起，台北經汶萊轉機飛倫敦、墨爾本、杜拜最低9折起，折扣後，7000出頭即可出發汶萊，而墨爾本1.3萬有找、倫敦也可享1.6萬有找價格。旅客需注意的是，長程線回程轉機可能需在汶萊停留一晚，可辦落地簽入境汶萊。 

▲國泰航空。（圖／國泰航空提供）

▲國泰航空線上旅展開跑。（圖／國泰航空提供）

■國泰航空

國泰航空官網推出線上旅展，即日起至11月15日，全球67個精選航點最優85折起！預訂香港、東京及名古屋等熱門航點，兩人或以上成人同行享8折優惠，並同步推出會員專屬優惠。

國泰航空指出，此次線上旅展販售全球67個航點，包含中國大陸、東南亞、中東/南亞、北美、歐洲、紐澳、非洲等，適用出發日期為2024年10月14日至2025年6月30日（2025年1月24日至1月31日不適用）。

看準大家想飛的心，於國泰航空官網預訂香港、東京 、名古屋 、新加坡、巴黎、米蘭、阿姆斯特丹、奧克蘭、布里斯本、凱恩斯來回經濟艙機票，兩人同行享8折優惠，此優惠單筆訂單至少需兩名成人。

而針對國泰航空的國泰會員，也有專屬優惠，登入帳戶預訂香港、歐洲、紐澳、北美等精選航點機票，輸入優惠編號「CXITF24」 ，可再享單筆訂位滿2萬元 （不含稅金及附加費）折抵2000元及額外2000「亞洲萬里通」里數，限首500筆訂位。

▲▼中華航空,松山機場,松機,華航,旅遊,出國,包機,空中巴士Airbus A330-302,B-18303,機場跑道。（圖／記者李毓康攝）

▲中華航空。（圖／記者李毓康攝）

■中華航空

中華航空表示，即起至11月15日線上旅展，全航線77折起的優惠回饋旅客，包括東京9210元起、北海道1萬4000元起，美國洛杉磯、舊金山為2萬2231元起及1萬8165元起等，以上皆是未稅價。

華航指出，消費者於活動期間購買機票還可以參加登錄抽好禮活動，有機會抽到北美、歐洲、東北亞、東南亞與香港的任選航點商務艙機票。「與華航共創回憶分享預言抽帛琉機票」活動，分享與華航的未來旅程回憶照片至社群，並填寫相關資料，有機會抽中帛琉機票。

▲▼長榮航空獲評為全球最佳航空公司第9名。（圖／長榮航空提供）

▲長榮航空為全球最佳航空公司之一。（圖／長榮航空提供）

■長榮航空

長榮航空宣布即日起至11月15日，凡於官網購買2025年9月30日前從台灣地區出發指定航線，享有最低73折起的優惠價，10月25日起加碼「無限之旅」抽獎活動，每周抽出幸運得主。

長榮航空今年線上旅展推出機票優惠，包括桃園-澳門來回未稅價2401元起、桃園-香港來回未稅價2692元起、桃園-首爾來回未稅價5665元起、桃園-巴黎來回未稅價2萬2865元起、桃園-舊金山來回含稅價2萬6703元起。

長榮航空表示，即日起至11月15日止在官網購票，可獲得2025年各區域「無限次」機票抽獎資格，10月25日起周周抽出一名全年無限次數經濟艙機票得主，包括10月25日抽出東南亞航線、11月1日抽出東北亞航線、11月8日抽出歐美航線，以及11月20日將祭出最大獎，抽出全球不限航點機票。

▲▼星宇航空攜手IHG洲際酒店集團推出「星際旅行」越南3天2夜機加酒自由行套裝行程。（圖／星宇航空提供攝）

▲星宇航空。（圖／星宇航空提供）

■星宇航空

星宇航空即起至11月18日，官網及APP全航線機票享85折起，港澳線更祭出8折的限時折扣。此次結合社群活動，10月21日至11月18日，在LINE上參加「星探調查局」活動並完成問券，就有機會抽中亞洲區不限航點的經濟艙來回機票。

此外，即日起凡單筆消費滿1萬元，11月1日至11月4日至星宇航空ITF旅展現場攤位，出示購買憑證或電子機票，參加「滿額抽盲盒」，獎項包含亞洲區不限航點商務艙來回機票、不限航點經濟艙來回機票，以及星野住宿券每日限量100份等。

星宇航空也從10月21日至11月18日推出專屬聯名卡優惠，凡持玉山星宇航空聯名卡於官網或 App 訂購台北出發到熊本機票，輸入優惠代碼「ITFKMJ1500」，享限量2000份的1500元折扣！適用開票日期為2024年10月21日至11月18日；適用旅行期間為2024年10月27日至2025年01月15日。

▲▼日本航空,日航,航空業,客機,航班,Japan Airlines,波音787-8,出國,旅遊,觀光,桃園機場,桃機,JA835J。（圖／記者李毓康攝）

▲日本航空。（圖／記者李毓康攝）

■日本航空

日本航空今年在台北國際旅展將攜手日本8縣市活力登場，並推出期間限定的來回機票感恩特惠，只要買日本國際線機票，日本國內線免費，往返可各加1段延伸航段。

日航今年將與「青森縣」、「北海道東部」、「鹿兒島縣奄美群島」、「山形縣尾花澤市」、「高知縣檮原町」、「兵庫縣」、「岡山縣津山市」、與「名古屋中部國際機場(新特麗亞)」等8個日本官方單位，以及日航集團旗下的「日本越洋航空NU,JTA」攜手參加ITF，與民眾分享最新日本旅遊情報、日航航班與服務。

關鍵字： 優惠快訊 交通資訊 日本航空 新加坡航空 汶萊皇家航空 國泰航空 長榮航空 中華航空 星宇航空

※本文版權所有，非經授權，不得轉載！[ETtoday著作權聲明]※

分享給朋友：

追蹤我們：

好山好水好心情！按讚加入ETtoday旅遊雲

憨柴跳土堆...撞網「裝沒事」 媽目睹悲劇傻笑：養到二哈

推薦閱讀

萬聖節變裝道具3折起！賣場優惠一次看

萬聖節變裝道具3折起！賣場優惠一次看

司馬庫斯「2025櫻花季時間曝」

司馬庫斯「2025櫻花季時間曝」

台北知名「窩著咖啡」10月歇業

台北知名「窩著咖啡」10月歇業

宜蘭森林系藝廊咖啡！網大推甜點超強

宜蘭森林系藝廊咖啡！網大推甜點超強

全國最高！高雄萬聖節30m高「巨型南瓜燈」亮相

全國最高！高雄萬聖節30m高「巨型南瓜燈」亮相

大稻埕增「復古茶席」造景免費拍！

大稻埕增「復古茶席」造景免費拍！

首爾樂天世界「必玩設施＆票價」攻略

首爾樂天世界「必玩設施＆票價」攻略

7航空線上旅展！玩墨爾本1.3萬有找

7航空線上旅展！玩墨爾本1.3萬有找

「鳴日號、兩鐵列車」遊花蓮4千有找

「鳴日號、兩鐵列車」遊花蓮4千有找

台南五星Buffet「螃蟹季」長達1個月

台南五星Buffet「螃蟹季」長達1個月

推薦行程

讀者迴響

旅遊 熱門新聞

台北第1家「六扇門」試營運

八方雲集金牌牛肉麵這分店吃得到

27折起！「5飯店線上旅展」一次看

手搖飲大杯飲料任選2杯99元改版升級

拉麵名店「鬼金棒」10年員工創業

嘉義最美解憂山城美食、景點攻略

台灣人赴日必吃美食排行　燒肉奪冠

板橋市場50年老攤！嫩口煙燻鴨肉必吃

烏來「蘇卡利漫活」溫泉別墅12月開訂

開箱「台南最高峰咖啡民宿」

熱門行程

搗蛋鬼學院開學！桃園萬聖城10/26盛大開城

全台最嗨萬聖節活動，9天萬聖狂歡等你來！可愛恐怖裝置、主題夜晚，親子共度驚喜萬聖節！

最新新聞更多

萬聖節變裝道具3折起！賣場優惠一次看

司馬庫斯「2025櫻花季時間曝」

台北知名「窩著咖啡」10月歇業

宜蘭森林系藝廊咖啡！網大推甜點超強

全國最高！高雄萬聖節30m高「巨型南瓜燈」亮相

大稻埕增「復古茶席」造景免費拍！

首爾樂天世界「必玩設施＆票價」攻略

7航空線上旅展！玩墨爾本1.3萬有找

Facebook 上等你來找

ETtoday旅遊雲
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366