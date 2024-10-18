7航空線上旅展！玩墨爾本1.3萬有找　搭日本國際線免費轉乘國內線

▲新航線上旅展開跑。（圖／新加坡航空提供）

記者蔡玟君／綜合報導

年度最大「2024ITF台北國際旅展」即將到來，航空業者也趁勢推出機票優惠，本篇整理7家航空線上旅展，其中飛墨爾本1.3萬有找，或買指定航空台日國際航班機票，就送日本國內線機票。

■新加坡航空

新加坡航空推出Time To Fly線上旅展，即日起至11月6日前於新航官網訂購新航機票，享旅展限定最高85折優惠，輕鬆飛往新航及酷航超過20個熱門航點。新航目前提供每日2班往來台北與新加坡的航班服務，前往新加坡每人含稅來回經濟艙票價10,258元起。

此外，台灣出發的旅客可以彈性靈活地經由新加坡轉機飛往全球航點，包含東南亞、馬爾地夫、澳洲、歐洲等熱門旅遊目的地。同時，新航已提供KrisFlyer會員不論搭乘任何客艙，皆可享有無限量免費機上 Wi-Fi，享受新航為旅客打造三萬英呎高空中的娛樂空間和行動辦公室。

▲汶萊皇家航空。（圖／汶萊皇家航空提供）

■汶萊皇家航空

汶萊皇家航空即日起至11月20日推出線上ITF優惠，多條航線皆有優惠，且適用期間橫跨至明年9月12日為止。如台北飛汶萊、沙巴、古晉、泗水、清奈航線最低85折起，台北經汶萊轉機飛倫敦、墨爾本、杜拜最低9折起，折扣後，7000出頭即可出發汶萊，而墨爾本1.3萬有找、倫敦也可享1.6萬有找價格。旅客需注意的是，長程線回程轉機可能需在汶萊停留一晚，可辦落地簽入境汶萊。

▲國泰航空線上旅展開跑。（圖／國泰航空提供）

■國泰航空

國泰航空官網推出線上旅展，即日起至11月15日，全球67個精選航點最優85折起！預訂香港、東京及名古屋等熱門航點，兩人或以上成人同行享8折優惠，並同步推出會員專屬優惠。

國泰航空指出，此次線上旅展販售全球67個航點，包含中國大陸、東南亞、中東/南亞、北美、歐洲、紐澳、非洲等，適用出發日期為2024年10月14日至2025年6月30日（2025年1月24日至1月31日不適用）。

看準大家想飛的心，於國泰航空官網預訂香港、東京 、名古屋 、新加坡、巴黎、米蘭、阿姆斯特丹、奧克蘭、布里斯本、凱恩斯來回經濟艙機票，兩人同行享8折優惠，此優惠單筆訂單至少需兩名成人。

而針對國泰航空的國泰會員，也有專屬優惠，登入帳戶預訂香港、歐洲、紐澳、北美等精選航點機票，輸入優惠編號「CXITF24」 ，可再享單筆訂位滿2萬元 （不含稅金及附加費）折抵2000元及額外2000「亞洲萬里通」里數，限首500筆訂位。

▲中華航空。（圖／記者李毓康攝）

■中華航空

中華航空表示，即起至11月15日線上旅展，全航線77折起的優惠回饋旅客，包括東京9210元起、北海道1萬4000元起，美國洛杉磯、舊金山為2萬2231元起及1萬8165元起等，以上皆是未稅價。

華航指出，消費者於活動期間購買機票還可以參加登錄抽好禮活動，有機會抽到北美、歐洲、東北亞、東南亞與香港的任選航點商務艙機票。「與華航共創回憶分享預言抽帛琉機票」活動，分享與華航的未來旅程回憶照片至社群，並填寫相關資料，有機會抽中帛琉機票。

▲長榮航空為全球最佳航空公司之一。（圖／長榮航空提供）

■長榮航空

長榮航空宣布即日起至11月15日，凡於官網購買2025年9月30日前從台灣地區出發指定航線，享有最低73折起的優惠價，10月25日起加碼「無限之旅」抽獎活動，每周抽出幸運得主。

長榮航空今年線上旅展推出機票優惠，包括桃園-澳門來回未稅價2401元起、桃園-香港來回未稅價2692元起、桃園-首爾來回未稅價5665元起、桃園-巴黎來回未稅價2萬2865元起、桃園-舊金山來回含稅價2萬6703元起。

長榮航空表示，即日起至11月15日止在官網購票，可獲得2025年各區域「無限次」機票抽獎資格，10月25日起周周抽出一名全年無限次數經濟艙機票得主，包括10月25日抽出東南亞航線、11月1日抽出東北亞航線、11月8日抽出歐美航線，以及11月20日將祭出最大獎，抽出全球不限航點機票。

▲星宇航空。（圖／星宇航空提供）

■星宇航空

星宇航空即起至11月18日，官網及APP全航線機票享85折起，港澳線更祭出8折的限時折扣。此次結合社群活動，10月21日至11月18日，在LINE上參加「星探調查局」活動並完成問券，就有機會抽中亞洲區不限航點的經濟艙來回機票。

此外，即日起凡單筆消費滿1萬元，11月1日至11月4日至星宇航空ITF旅展現場攤位，出示購買憑證或電子機票，參加「滿額抽盲盒」，獎項包含亞洲區不限航點商務艙來回機票、不限航點經濟艙來回機票，以及星野住宿券每日限量100份等。

星宇航空也從10月21日至11月18日推出專屬聯名卡優惠，凡持玉山星宇航空聯名卡於官網或 App 訂購台北出發到熊本機票，輸入優惠代碼「ITFKMJ1500」，享限量2000份的1500元折扣！適用開票日期為2024年10月21日至11月18日；適用旅行期間為2024年10月27日至2025年01月15日。

▲日本航空。（圖／記者李毓康攝）

■日本航空

日本航空今年在台北國際旅展將攜手日本8縣市活力登場，並推出期間限定的來回機票感恩特惠，只要買日本國際線機票，日本國內線免費，往返可各加1段延伸航段。

日航今年將與「青森縣」、「北海道東部」、「鹿兒島縣奄美群島」、「山形縣尾花澤市」、「高知縣檮原町」、「兵庫縣」、「岡山縣津山市」、與「名古屋中部國際機場(新特麗亞)」等8個日本官方單位，以及日航集團旗下的「日本越洋航空NU,JTA」攜手參加ITF，與民眾分享最新日本旅遊情報、日航航班與服務。