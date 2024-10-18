京都自助旅行新手攻略！必去觀光購物景點推薦

▲建議京都新手從熱鬧的河原町展開探訪京都之旅。

圖、文／京都高島屋S.C.提供

台灣旅客計劃赴日旅遊時，京都往往是清單上的必訪城市之一。

作為日本古都，京都充滿了濃厚的歷史與文化氛圍，擁有眾多保存完好的神社、寺廟、以及傳統街區，讓人彷彿走進了時光隧道。

每年的四季變化，無論是春天的櫻花、秋天的楓葉，還是冬日的白雪覆蓋，京都都展現出截然不同的風情，吸引無數遊客前來。

從繁華的河原町出發 探索京都之美

對於第一次造訪京都的台灣遊客來說，除了必去的清水寺、金閣寺、伏見稻荷大社外，購物與品味京都獨特的傳統風物或日本當地美食，也是旅遊體驗中的重要一環。

位於京都繁華的河原町區域是非常推薦大家去的區域。

河原町周邊有遊客必去充滿各式美食的「錦市場」與歷史悠久的「八阪神社」等景點。

在這之中，京都高島屋S.C.可以從阪急電車的「京都河原町站」直通其地下，直接來一趟美食與購物的饗宴。

京都高島屋S.C.名稱後面的「S.C.」是 Shopping Center 的縮寫。除了原有的百貨區之外，2023年多了新開幕的新館(專門店區 T8)。

▲京都高島屋S.C.直接連結京都河原町站，交通非常方便。

京都知名伴手禮、日式美食 一站式滿足

位於京都高島屋S.C.百貨區地下一樓的食品區，有多種日本伴手禮的品牌。其中深受國人喜愛，非常有名的京都品牌「小倉山莊」的仙貝、抹茶甜點「Malebranche京都北山」的濃抹茶口味的「茶之菓」餅乾，或是「聖護院八橋總本店」的「生八橋」都是非常推薦的京都伴手禮。

▲八橋是京都的代表性和菓子之一。

▲京都品牌「Malebranche京都北山」的濃抹茶口味的「茶之菓」餅乾是國人常買的伴手禮之一。

另外有販售各種日式季節生菓子的「京菓匠」集結當季推薦的多款和菓子，想試試日本和菓子的人可以在此專櫃欣賞與品嚐到充滿當季季節感與細膩手工的日式和菓子。

▲在「京菓匠」專櫃可以選購多款當季的日式和菓子。

喜歡喝茶的人，推薦可以試試總店設在京都的「一保堂茶舖」。有推出各式禮盒與茶具等可以選購。

▲創業於1717年的「一保堂茶舖」是京都的日本茶專賣店。

其他的京都高島屋S.C.推薦伴手禮

位於京都高島屋S.C.7樓的Dining Garden美食花園京回廊，有各式美食餐廳供您選擇。

1871年創業的京都料理「田GOTO光悅舗（田ごと光悅舗）」的日式定食，或是京都百年以上歷史的洋食名店「Grill Capital 東洋亭」的漢堡排，以及赫赫有名的「三嶋亭」的壽喜燒都可以在此享用到。

遊客專屬優惠 滿足購物慾望

除了美食與伴手禮之外，百貨區1樓有化妝品與國際精品，2～3樓為女裝女鞋，4樓是男裝為主，5樓還有販售和服與日本傳統工藝品，喜歡日式工藝的人千萬別錯過。6樓有居家與美術品，7樓是餐廳與免稅櫃台。

▲京都高島屋S.C.百貨區1樓有各式化妝品牌專櫃

在大部分專櫃或是百貨區7樓免稅櫃台可以領取「95折卡」，單筆購滿3,000日圓（未稅）以上就可享有95折優惠！（有部分不能優惠的商品）京都高島屋95折卡的圖案是穿著和服的HELLO KITTY配上八坂塔與京都的小徑，非常有和風感。

短期停留的遊客，購物滿5,000日圓（未稅）以上還可辦理退稅。

※T8(專門店區)・Dining Garden美食花園京回廊不可使用 95折卡。

※詳細使用規則請參考京都高島屋S.C.官方網站。

▲短期停留的遊客，購物滿5,000日圓（未稅）以上可辦理退稅。

河原町周邊與京都的必去觀光景點

京都高島屋S.C.不僅是購物的絕佳地點，也是感受京都當地特色文化和現代風尚的交匯點。接下來介紹幾個可以從京都高島屋S.C.前往的京都觀光景點。

錦市場

錦市場是備受京都人喜愛超過400年的市場，可以充分體驗京都獨特氛圍的地方。這裡被稱為「京都的廚房」，390公尺的街道上，林立著超過130家店鋪，從新鮮的海鮮、肉類到甜點等食材，應有盡有，非常豐富！

很多店鋪還設有用餐區，可以現場烹調食材，讓你品嚐到最新鮮的美味，推薦可以邊走邊吃，每一樣食材都新鮮好吃！而且錦市場是室內市場，就算下雨天也不用擔心。

交通：京都河原町站下車後。步行幾分鐘即可到達。從京都高島屋S.C.前的四條河原町路口往四條通方向走，到新京極商店街後右轉。

▲錦市場販售多款日式美食 吸引日本國內外遊客前來。（圖／KYOTO IMAGE BANK提供）

八坂神社

八坂神社是京都數一數二有名的神社。每年7月舉辦的「祇園祭」是京都三大祭之一，同時也是日本最大的祭典，每年都吸引來自日本各地的遊客，成為京都夏天最具代表性的風景。

八坂神社座落在東山美麗的景色之中，擁有超過千年的歷史。這裡以消災解厄和祈求良緣最為靈驗，因此吸引了絡繹不絕的參拜者。神社附近的祇園地區，還可以欣賞到傳統的街道景觀和品嚐美味的京都料理。

交通：阪急電車「京都河原町站」下車後步行約8分鐘。京阪電車「祇園四條站」下車後步行約5分鐘。

▲八坂神社座落在東山 擁有超過千年的歷史。

京都塔

京都塔位於JR京都車站北邊，是一座高達131公尺的展望塔，於1964年開業。從100公尺高的展望台可以360度環視京都，伏見稻荷大社、東寺、清水寺等著名景點都能盡收眼底！

交通：從河原町前往京都塔的話，可以搭乘「京都市營巴士 ４」約13分鐘到達。

▲京都地標之一的京都塔對於JR京都車站前方 是許多遊客必去景點。

無論是初次探訪京都，還是再次回到這座迷人的城市，京都高島屋S.C都能為您的旅程增添更多美好回憶。讓購物、文化、美食完美結合，享受一場豐富多彩的京都之旅。

※文內介紹的商品中，有部分商品為季節性商品

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