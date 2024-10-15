雄獅ITF線上旅展開跑！韓國賞楓免萬元　還能抽首爾雙人來回機票

▲雄獅旅遊線上旅展開跑，選擇到富國島避冬只要萬元。（圖／雄獅旅遊提供，以下皆同）

大生活中心／綜合報導

年底線上促銷最大檔來囉！雄獅旅遊ITF線上旅展即日起到11／4正式開跑，推出許多超值優惠，行程如「韓國賞楓團」免萬元、「馬來西亞5日」17,999元起、黃金海岸遨遊6日39,999元、「土耳其8日」全程五星免5萬、「美西7日」5萬5有找，還有「天天領折扣碼」、「週週搶購」等好康活動。此外，凡購買春節指定團體行程者，滿額就能抽市價近6萬元的三星Galaxy Z Fold 6摺疊機或其它好禮；喜歡自由行的旅客，預購春節期間出發機票，使用折扣碼單筆滿4萬折666元，只要達成訂單指定條件，即可抽首爾雙人來回機票。

2025年的春節假期長達9天，民眾對於旅遊的需求激增，據觀察春節寒假產品買氣熱烈，尤其長程線出團量較去年同期，預估成長超過2倍以上，且「生態體驗」、「古文明探索」等深度旅遊團報名人數顯著增加， 如非洲肯亞草原探索較去年同期成長近4成、尼泊爾文化洗禮也成長超過一倍。至於團費部分，少數產品進行微幅調整，非洲、南亞、中東等線春節出發團與去年同期相比，平均漲幅約一成；歐洲線春節團則與去年持平；日本賀歲團漲幅不到一成；韓國賀歲檔期則調降近一成五。

▲長程線出團量較去年同期，預估成長超過2倍以上，圖為不夜城拉斯維加斯。

此外，線上旅展也祭出「天天領折扣碼」和「週週搶購」活動。每天將送出上萬組折扣碼，最高滿萬折5千！「週週搶購」活動則於每週二上午10點開放搶購人氣商品，推出「北海道破冰船6日」打6折每人29,900元起，環球影城門票買一送一、沖繩自由行4日萬元有找、日本吃到飽網卡只要99元等。

▲北海道破冰船6日遊行程，打6折每人3萬有找。

星馬撈魚生、肯亞稀奇肉類團圓餐 守歲賞極光泡湯

與親朋好友創造特別的春節圍爐回憶，「韓國賀歲滑雪5日」新春吃澎湃長腳蟹宴5萬有找，只要49,888元起；造訪星馬67,800元起，保證入住大紅花渡假村，品嚐獨特團圓餐撈魚生，再拿開運紅包；或前往日本東北，一次收藏森吉山樹冰與藏王樹冰美景，體驗仙台牛舌美味。

市場唯一春節推出「肯亞卡達10日」入住舒適帳篷，大啖稀奇肉類團圓餐，每人219,900元起，春節團折5,000再加贈小費。另外，2025 年將進入太陽黑子極大期，極光出現機率高，推薦「阿拉斯加極光10日」除夕夜入住珍娜溫泉度假村，泡溫泉邊賞極光辭舊歲！

▲一生一定要看一次的極光，也可以選擇去阿拉斯加10日遊。

鐵道迷企劃！ 獨包人氣列車 搭甜點列車採果趣

專屬鐵道迷的列車饗宴企劃！雄獅首度推出JR九州36+3列車保證席次，還能搭乘指宿玉手箱神秘黑白列車，體驗黑豚料理與砂蒸浴。特別規劃東北唯一美食觀光列車「TOHOKU EMOTION」，搭長榮航空青森進東京出，由北向南主打市場唯一最順走法。

▲搭上鳴日號，享受晶華軒鄔海明主廚操刀的精緻菜單。

國內鐵道部分，鳴日廚房首度邀請「晶華酒店-晶華軒鄔海明主廚」操刀菜單，探索台灣後山魅力；「經典Z東夜光金針藍皮東大人囝仔3日」搭乘藍皮解憂號，每人8,099元起，第二人折1,000元，揪上親友一起欣賞台東最美星空。

輕奢遊香港，親子海島假期

年底到了是不是有特休沒用完，雄獅11、12月也推出輕奢遊香港企劃，保證品嘗三家全港最難訂的摘星餐廳，且入住東方文華酒店獨家安排專人導覽酒店傳奇歷史。在行程上特地邀請有800萬瀏覽紀錄的香港在地旅遊達人，親自帶團深入巷弄拆解百年香港風華。限量兩團每人47,888元起，10/31前報名每人再優惠1,000元。

如果要帶孩子避寒，還可以選擇「關島自由行5日」，搭乘星宇航空直飛杜夢灣，賞夕陽海景59,800元起；或搭乘虎航直飛普吉島，ClubMed普吉島精緻全包式假期，每人73,300元起，預購再折1,000元。