藏壽司登台10周年活動10／22開跑　吃50盤可抽台北東京來回機票

▲藏壽司歡慶來台10周年，推出「疊疊樂挑戰」活動。（圖／藏壽司提供）

記者黃士原／台北報導

藏壽司歡慶來台10周年，推出「疊疊樂挑戰」活動，10月22日至11月24日，在全台店鋪吃滿50盤，就能抽台北東京來回機票（10名）。

藏壽司台灣1號店松江南京店2014年開幕，慶祝來台10周年，品牌推出特別活動「疊疊樂挑戰」，10月22日至11月24日在全台吃滿10盤可抽500元商品抵用券（100名），20盤可抽TSUM TSUM立體拼圖（100名），集滿50盤可抽東京來回機票，限量10名。

▲藏壽司「柚子蘿蔔泥蒲燒鮭魚(一貫)」。（圖／藏壽司提供）

不過，藏壽司表示，抽獎依序為完成50盤、20盤、10盤的挑戰者，獎項會從50盤開始抽，若未抽中機票，將自動進入20盤抽獎名單，以此類推，也就是完成50盤的民眾，最多會有3次抽獎機會。但每位參加者僅有一次中獎機會，並以中籤順序為依據，若有重複中獎者，以先抽出的獎項為主。

藏壽司也提到，鮭魚系列是台灣消費者的最愛，為了滿足顧客味蕾，近期推出2款新品，「柚子蘿蔔泥蒲燒鮭魚(一貫)」融合甜鹹滋味與火烤香氣，再搭配柚子皮的清香、解膩蘿蔔泥，「奶油乳酪鮭魚」以上等奶油乳酪結合新鮮鮭魚，呈現濃郁又細緻的口感。

▲爭鮮推出JOGUMAN聯名加購商品。（圖／記者黃士原攝）

另外，爭鮮與韓國人氣文創品牌「JOGUMAN」首度聯名，推出10款周邊商品，消費滿350元就能加購帶回家，10月14日至11月4日每周陸續販售4款迴轉壽司迴力車（139元），而絨毛玩偶（459元）及行李束帶（199元）則會在11月11日、11月18日開賣。