CoCo冬季限定「莓莓系列」重磅回歸！限時1天第2杯10元喝

▲CoCo「莓莓系列」重磅回歸。（圖／CoCo提供，下同）

記者蕭筠／台北報導

人氣手搖飲品牌「CoCo」冬季限定「莓莓系列」回來了，一次推出2款草莓飲品，有草莓、蔓越莓雙莓搭配四季春青茶的組合，以及加入鮮奶、些許紅茶的奶香選擇，即日起於全門市上市，更祭出限時1天「第2杯10元」優惠。

CoCo冬季限定「莓莓系列」重磅回歸，首推「莓莓派對」，選用酸甜草莓結合蔓越莓，搭配清爽四季春青茶，最後佐以新鮮檸檬片，每一口都能喝到果粒及清甜茶香，另一杯「莓莓戀人」則是草莓、蔓越莓與濃醇鮮奶、少量紅茶的組合，2杯售價皆為75元。

▲CoCo莓莓派對限時1天第2杯10元喝。

為歡慶新品上市，CoCo將於10月16日祭出「大杯莓莓派對第2杯10元」優惠，只要85元就能喝到2杯莓莓派對，當日開放於官方LINE領券，每人最多可獲2張券，限於都可訂線上點單平台使用，優惠以自取為主、須於當日使用完畢，數量有限、送完為止，部分門市則不參與此活動。

▲TEA TOP推出全新茉莉花香奶茶特調系列。（圖／TEA TOP第一味提供）

另，TEA TOP第一味近日也推出全新「茉莉花香奶茶特調系列」，包括「茉茗青妙」，選用春天首批嫩芽原葉茶配合獨特七窨工法，讓茉莉花香融入茶葉當中，以清新茉莉花香青茶作為基底，再加入不含乳糖的奶精，口感絲滑醇厚還帶有花香，售價55元。

「轟蜜芽咧芽咧」則是「茉茗青妙」的進階版，特別加入台灣百分百純蜂蜜與小農鮮奶，花香裡更添蜂蜜甜味，售價69元。以上2款飲品即日起於全門市開賣，至10月31日前還可享同品項第2杯半價優惠，還能獲得組合優惠卡，優惠卡限於11月1日起至11月30日開放使用，憑卡可享「茉茗青妙」加「轟蜜芽咧芽咧」特價99元。