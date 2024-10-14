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箱根周遊券有電子版！8種交通工具無限搭　搭海賊船看富士山

▲▼箱根海賊觀光船。（圖／Klook提供）

▲箱根海賊觀光船。（圖／Klook提供，下同）

記者蔡玟君／綜合報導

箱根是最受台灣人喜愛的日本旅遊地之一，為了方便旅客搭乘當地大眾交通工具移動，旅遊電商Klook宣布與日本小田急電鐵株式會社攜手合作，成為第一個除日本官網外提供「箱根周遊券電子車票」的預訂平台，未來掃描或出示QR Code後便能搭乘當地8種交通工具。

▲▼箱根空中纜車。（圖／Klook提供）

▲▼箱根周遊券可以搭乘箱根空中纜車和箱根登山巴士。

▲▼箱根登山巴士。（圖／Klook提供）

箱根周遊券是張多功能交通票券，可以選擇在2日或3日內無限次搭乘箱根地區8種交通工具，包括箱根登山列車、箱根海賊觀光船、箱根登山纜車、箱根空中纜車、指定區間的箱根登山巴士、指定區間的小田急高速巴士、指定區間東海巴士，以及箱根登山巴士／觀光景點巡遊巴士，還有「新宿站－小田原站」往返車票，以及70多間店舖設施折扣。

▲▼小田急小田原站。（圖／記者蔡玟君攝）

▲小田原站是前往箱根重要車站。（圖／記者蔡玟君攝）

現在Klook和小田急電鐵攜手合作推出箱根周遊券電子車票，透過Klook的APP預訂，只需點擊憑證上的「開啟」，即可進入小田急電鐵營運的「EMot線上票券」頁面，再點擊「票券詳情」及「開始使用此票券」，便能輕鬆透過掃描或出示QR Code進站乘車，即日起至10月20日前也獨家推出電子票8折優惠。

▲▼箱根小涌園天悠。（圖／KKday提供）

▲KKday與日本知名訂房網站「Jalan」合作，導入日本近萬間特色旅宿。上圖為箱根小涌園天悠。（圖／KKday提供）

旅遊電商KKday則在日前宣布和日本知名訂房網站「Jalan」合作，導入日本近萬間特色旅宿，並以城市、溫泉、山景、海景、世界遺產、古民農家6大主題分類，讓旅客依照偏好主題查詢更加方便，即日起至年底更推出下單享88折優惠，接下來KKday也將與日本人氣餐廳預訂網站Tabelog進行策略聯盟，導入遍佈日本各地熱門餐廳預訂服務，爲旅客提供一站式的美食與旅遊新體驗。

▲▼BICCAMERA優惠券。（圖／業者提供）

▲即日起至2025年8月31日為止到日本Bic Camera，電器與美妝用品消費滿未稅價5001日元以上，出示優惠碼券即可享有指定優惠，旅客可以事先存在手機裡面，結帳時出示即可。Bic Camera目前將電器與美妝保養商品分開計算，使用時請務必注意。（圖／Bic Camera提供）

關鍵字： 日本旅遊 箱根 神奈川 神奈川旅遊 關東旅遊 箱根周遊券 亞洲旅遊 Klook

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