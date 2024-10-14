2024福島10大賞楓地！看世界最浪漫鐵道、紅葉公路　還有百年銀杏

▲福島第一只見川橋梁秋天風景。（圖／取自免費圖庫photo AC）

記者蔡玟君／綜合報導

日本賞楓季節即將到來，秋楓從北海道開始沿著東北地區依序往南開始，在各地呈現一幅幅如詩如畫般美景。本篇整理出福島縣10大必去賞楓景點懶人包，有世界最夢幻鐵道，以及適合自駕前往的紅葉公路，或搭乘纜車俯瞰眼前楓紅，趁著今年起從台灣已有直飛福島航線，一定要前往走一趟。

▲只見線有世界最浪漫鐵道美稱。（圖／日本旅遊推廣中心提供）

■只見線 最佳觀賞時間為10月下旬至11月中旬

有世界上最浪漫鐵道美稱的「JR只見線」，已成為旅客到福島必去景點，其中堪稱最美絕景就是「第一只見川橋梁」。秋季時，橡樹、楓樹與落葉松覆蓋的溪谷，呈現出紅、黃、綠的美麗漸層，可以在此拍攝到紅葉與列車交織而成的景致，亦曾被日本媒體評選為「紅葉最美的10大鐵道路線」冠軍。

▲福島縣紅葉公路「磐梯吾妻LAKE LINE」。（圖／福島縣觀光復興推進委員會）

■磐梯吾妻LAKELINE 最佳觀賞時間為10月中旬至10月下旬

磐梯吾妻LAKELINE是連結豬苗代町與北塩原村的道路，沿途眺望秋元湖、小野川湖、檜原湖等湖泊景致，是人氣的開車兜風路線，一到秋季紅色黃色漸層交錯的山景令人嘆為觀止。途中的中津川溪谷也是賞紅葉名所，許多攝影愛好者會趁此季節拍攝溪谷與楓葉的景色。

▲安達太良山能欣賞綿延紅葉山景。（圖／福島縣觀光復興推進委員會提供）

■安達太良山 最佳觀賞時間為10月中旬至10月下旬

安達太良山位於福島縣二本松市、安達郡大玉村、郡山市、耶麻郡豬苗代町的交界處，標高約1700公尺，是日本百名山之一，也是著名的賞楓勝地。

山中最推薦賞楓處是從藥師岳眺望的紅葉景觀，通常在每年的10月上旬左右進入最佳觀賞時期，橡樹、山毛櫸等各種樹木紛紛染上紅色，山坡呈現如燃燒般鮮豔的色彩。旅客可從山麓搭乘覽車到山頂站，再從山頂站走路到藥師岳單趟約5分鐘，即可享受邊賞楓邊散策的樂趣。

▲新宮熊野神社長床大銀杏。（圖／福島縣觀光復興推進委員會）

■新宮熊野神社 最佳觀賞時間為11月中旬至11月下旬

秋天另一代表風物詩就是銀杏，位於喜多方市慶德町內的新宮熊野神社，就是最具代表景點。在神社內有一棵大銀杏，樹高30公尺、樹部周長約8.1公尺，樹齡約800年，被指定為喜多方市的天然紀念物，由於這棵銀杏位於被國家指定為重要文化財的神社拜殿「長床」旁邊，也被稱為「長床的大銀杏」。

每年秋季葉子變黃的季節，總會吸引許多來自全國各地的遊客前來觀賞，11月在銀杏最佳觀賞期時還會舉行夜間點燈活動，屆時可以欣賞到鋪滿金色落葉宛如絨毯般的地面與長床的美麗景象。

▲霧幻峽渡船能搭船欣賞遠山楓紅。（圖／日本旅遊推廣中心）

■霧幻峽渡船 最佳觀賞時間為10月中旬至11月上旬

霧幻峽渡船行駛於流經金山町與三島町的只見川，原本是當地居民過河到對岸的交通工具，經整修後做為復興當地觀光用的渡船。在夏季的早晨或傍晚因為溫差大的關係，容易形成川霧，被川霧籠罩的峽谷，非常的美麗夢幻，因此取名為霧幻峽。

到了秋季則可以乘船從川面上觀賞被紅葉染紅的群山，轉成紅葉的樹木與日式小船形成的美景，無論是從岸上或是從船上眺望，處處是絕景。

▲▼福滿虛空藏菩薩圓藏寺。（圖／福島縣觀光復興推進委員會提供）

■福滿虛空藏菩薩圓藏寺 最佳觀賞時間為10月下旬至11月上旬

福滿虛空藏菩薩圓藏寺擁有1200年的歷史，是會津柳津町內著名的古剎，每到秋季鮮豔的紅葉與圓藏寺境內白牆建築形成的對比非常美麗，也成為會津柳津町首屈一指的賞紅葉景點。

▲中釜戶枝垂紅葉樹。（圖／磐城市觀光網站）

■中釜戶枝垂紅葉樹 最佳觀賞時間為11月下旬至12月上旬

位於磐城市渡邊町中釜戶觀音堂旁的巨大枝垂紅葉樹，大小兩棵樹木軀幹彎曲，枝葉如同傘狀擴張，形狀相當奇特，據說是突變而來的品種，由於非常的珍貴被國家指定為天然紀念物。一到秋天，紅綠相間的葉子和錯綜複雜的白色樹幹形成美麗的對比，吸引許多遊客前往。

▲矢祭山公園可看鐵道穿梭於楓紅之間。（圖／日本旅遊推廣中心提供）

■矢祭山公園 最佳觀賞時間為11月上旬至11月中旬

矢祭山公園每年11月中旬左右公園內被火紅的紅葉包圍，與清澈藍天形成的景致，美不勝收，矢祭山公園周圍的月見橋、夢想橋、香魚吊橋等也都是絕佳拍攝點。另外矢祭山公園園內可以拍攝到水郡線，秋季總有許多攝影師前來這裡取景拍攝。

▲平出山寶藏寺夜間點燈後的紅葉倒影。（圖／南相馬鹿島觀光協會提供）

■平出山寶藏寺 最佳觀賞時間為11月中旬至11月下旬

位於南相馬市的平出山寶藏寺是相馬地區著名的古剎，庭園內有大大小小的楓樹，其中也有高達樹齡400年以上的楓樹，一到秋季，可觀賞到美麗的紅葉庭園景致，夜間也會舉行點燈，可以欣賞到與白天不同的夢幻紅葉美景。

▲福島土津神社。（圖／日本旅遊推廣中心提供）

■土津神社 最佳觀賞時間為10月中旬至11月中旬

土津神社是供奉會津藩初代藩主保科正之的神社，也是當地著名的賞紅葉景點。每當紅葉季節來臨，鮮紅的楓葉鋪滿道路，宛如紅葉地毯般，呈現出如同明信片般的美麗景象。

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