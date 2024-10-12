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嘉義最美解憂山城玩法！法式咖啡莊園看山景　再走療癒綠色竹林

▲▼嘉義瑞里太興岩步道。（圖／嘉義縣文化觀光局提供）

▲瑞里可說是嘉義最美解憂山城。上圖為太興岩步道。（圖／嘉義縣文化觀光局提供，下同）

記者蔡玟君／綜合報導

想在微涼初秋來場遠離塵囂之旅，不妨走一趟嘉義最美「解憂山城」瑞里村吧！瑞里一年四季都有不同面貌，走進山中綠色隧道看參天竹林，再坐在法式鄉村風格咖啡庭園中，邊品啜咖啡邊欣賞綿延山景，最後再住進山中民宿，透過大自然與美食美景療癒身心。

▲▼嘉義瑞里咖啡莊園。（圖／嘉義縣文化觀光局提供）

▲法式風情的咖啡莊園。

▲▼嘉義瑞里印象咖啡莊園。（圖／嘉義縣文化觀光局提供）

▲印象咖啡莊園可在玻璃木造窗前等一杯咖啡。

嘉義縣文化觀光局就推薦瑞里必吃美食與景點，其中特色各異的咖啡館更一定要安排幾間體驗。如「青葉咖啡莊園」的法式鄉村咖啡庭園，能飽覽綿延山景；站在「瑞里印象咖啡莊園」的玻璃木造窗前等一杯咖啡，宛如MV場景般，還提供得來速服務過路旅人。

▲▼嘉義瑞里有人伴伴coffee。（圖／嘉義縣文化觀光局提供）

▲有人伴伴coffee邊喝咖啡邊欣賞山景。

▲▼嘉義瑞里茶壺咖啡語茶。（圖／嘉義縣文化觀光局提供）

▲茶壺咖啡語茶。

瑞里又以紫藤花聞名，「茶壺咖啡語茶莊園」特別打造永不凋謝粉紫花串沿著屋簷洩下，啜飲香醇咖啡，彷彿走入日劇場景；「有人伴伴coffee」則提供來自在地瑞里咖啡莊園種植及烘焙，也有自種高山茶葉特調飲品；瑞太古道旁的「100%咖啡莊園」，則可以坐在茶園旁喝咖啡看風景。

▲▼嘉義瑞里蕙茗園餐廳。（圖／嘉義縣文化觀光局提供）

▲蕙茗園餐廳以無菜單料理深受旅客喜愛。

山中美食也獨具巧思，如「茗園茶葉」將自產茶葉入菜，結合在地當季新鮮食蔬，開發出得獎創意料理；「蕙茗園餐廳」及「幼葉林餐廳」則以無菜單料理深獲饕客喜愛。

▲▼嘉義瑞里茶壺餐廳。（圖／嘉義縣文化觀光局提供）

▲茶壺餐廳。

▲▼嘉義瑞里小公主咖啡。（圖／嘉義縣文化觀光局提供）

▲小公主咖啡提供鍋物料理。

「小公主咖啡」不只有咖啡香，鍋物料理更是火熱了每位旅人的胃與心；老字號「茶壺餐廳」的經典菜有梅子豆腐、梅干控肉，都是令人難忘的滋味；家庭、多人聚餐則適合前往菜色豐富的「泉元餐廳」。

▲▼嘉義瑞里綠色隧道。（圖／嘉義縣文化觀光局提供）

▲▼綠色隧道（上圖）與瑞太古道（下圖）都有竹林美景。

▲▼嘉義瑞里瑞太古道。（圖／嘉義縣文化觀光局提供）

秋天的瑞里最適合走步道感受大自然美景。例如位於海拔約850公尺處的「太興岩步道」輕鬆好走，同時能欣賞茶園、山巒風景；有台版「嵐山竹林小徑」之稱的綠色隧道，竹林高如通天，仿佛置身武打電影場景，是全齡都能走的步道。

此外，瑞太古道是條擁有一百多年歷史的古道，沿途行經蓋天孟宗竹林，當風吹響沙沙聲迴盪，恍若置身於電影「臥虎藏龍」中，也是不可錯過的景點。

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