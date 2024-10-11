住力麗全台11飯店2887元起　送三餐、指定日入住免費升等

▲力麗馬告生態園區棲蘭山莊歐式雙人套房。（圖／力麗觀光提供，下同）

記者蔡玟君／綜合報導

搭上年末最大旅展即將登場，力麗觀光宣布從10月14日至11月8日推出線上旅展，其中聯合住宿券每張3300元，再享買7送1超值優惠，平均每張2887元，即可入住全台11間旗下旅宿據點。

▲力麗儷山林會館日月潭。

▲力麗哲園飯店日潭館精緻雙人房。

力麗觀光指出，聯合住宿券可隨心暢遊全台11處力麗觀光經營管理據點，包括宜蘭「力麗馬告生態園區 棲蘭山莊／明池山莊」及「力麗哲園飯店 木棉道．美學商旅」；南投「力麗哲園飯店 日潭館／月潭館」及「力麗儷山林會館 日月潭館」；恆春「力麗漫旅 麗昕緹渡假會館／恆春峰樹屋」及花蓮「力麗華美達安可酒店」等，指定日入住還可以免費升等。

▲▼宜蘭力麗威斯汀度假酒店。

使用三張力麗觀光聯合住宿券，則可平日入住宜蘭力麗威斯汀度假酒店，享受一泊三食的頂級體驗，從日式料理、西式自助餐，到美人湯泉的溫泉療癒；或選擇入住全新開幕的日月潭力麗溫德姆溫泉酒店，升等至「精緻家庭房」，盡享「饗沐 全日餐廳」的歐亞特色早餐與大廳酒吧雙人下午茶。於入住期間，更可無限使用游泳池、溫泉水療、親子娛樂等多樣設施。

▲礁溪長榮鳳凰酒店將推出線上旅展。（圖／記者蔡玟君攝）

礁溪長榮鳳凰酒店線上旅展也將從10月14日開跑，住宿券下殺37折起，還有餐券打77折，並享買10送1。宜蘭力麗威斯汀度假酒店住宿券也下殺37折起，還有91坪獨棟泳池別墅買1送1。

礁溪長榮酒店此次住宿券推出多重亮點，平日雙人一泊一食住宿券打4折，7388元即可入住高級洋式客房，平日雙人一泊二食8388元，凡購買七張住宿券加碼送一張純住房住宿券。或也可選擇揪團購買5張純住房住宿套票組，下殺至37折起，每晚只要5998元，買七套再送一套。

▲入住還送早餐。（圖／記者蔡玟君攝）

除此之外，此次加碼推出旅展住宿券早買早享受方案，即日起到11月底前持本次旅展住宿券訂房入住，享旺假日加價減半優惠，每日名額限量，讓熱愛溫泉旅行的朋友可享受更多美好時光。

▲礁溪長榮鳳凰酒店也推出泡湯券組。（圖／業者提供）

泡湯愛好者絕對不能錯過這次旅展獨家的泡湯券組，一組6張2988元，單張使用享受平日SPA、3張可享湯屋泡湯的豪華體驗。在湯泉中舒緩壓力，療癒身心靈。此外，還有「一日遊券」方案1198元起，在享受SPA設施的同時，還能大快朵頤美味自助餐或頂級火鍋。