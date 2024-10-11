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瀑布蒙布朗加進白玉苦瓜　大直義式餐酒館2款限定口味只賣1個月

▲Bar Domani與西門町人氣甜點店 《栗栗クリクリ專門店》聯名，推出兩款創意蒙布朗。（圖／業者提供）

▲Bar Domani與西門町人氣甜點店「栗栗クリクリ專門店」聯名，推出兩款創意蒙布朗。（圖／業者提供）

記者黃士原／台北報導

加入白玉苦瓜的蒙布朗會是什麼樣的滋味？Bar Domani與西門町人氣甜點店 「栗栗クリクリ專門店」聯名，推出兩款創意蒙布朗，其中「錦荔枝‧蒙布朗」使用糖漬後的白玉苦瓜，搭配初榨橄欖油口味的義式冰淇淋及栗子泥，將經典法式甜點注入台式元素。

蒙布朗（Mont Blanc）名稱源於法國阿爾卑斯山的白朗峰（Mont Blanc），褐色香甜栗子泥呼應白朗峰秋冬樹木枯萎的意象，灑上糖霜粉搭配蛋白餅，造型如雪覆高峰，是法式甜點中的經典代表之一。10月10日至11月11日，Bar Domani與西門町人氣甜點店「栗栗クリクリ專門店」聯名，推出「錦荔枝‧蒙布朗」與「教父‧蒙布朗」2款限定蒙布朗。

▲Bar Domani與西門町人氣甜點店 《栗栗クリクリ專門店》聯名，推出兩款創意蒙布朗。（圖／業者提供）

▲「錦荔枝‧蒙布朗」加進台灣特有的白玉苦瓜。

「錦荔枝‧蒙布朗」以台灣特有的白玉苦瓜（別名錦荔枝）為靈感，將它糖漬後去除大部分苦味，保留其脆感，搭配菊花香緹與Old Bridge初榨橄欖油口味的義式冰淇淋，點綴橄欖油球晶，最後擠上栗子泥。

▲Bar Domani與西門町人氣甜點店 《栗栗クリクリ專門店》聯名，推出兩款創意蒙布朗。（圖／業者提供）

▲「教父‧蒙布朗」內餡以卡諾里捲的瑞可達起司搭配Old Bridge的文山包種茶義式冰淇淋。

「教父‧蒙布朗」的靈感源自義大利經典電影《教父》的名言：「Leave the gun, take the cannoli」（留下槍，帶走卡諾里捲），內餡以卡諾里捲的瑞可達起司搭配Old Bridge的文山包種茶口味的義式冰淇淋，外層淋上濃郁抹茶泥，以清爽的口感向經典致敬。

除了期間限定聯名甜點外，Bar Domani另有午茶系列推薦餐點，如花蜜生乳鬆餅、西西里卡諾里捲、義式冰淇淋甜甜圈、提拉米蘇以及經典的阿芙加朵Affogato，緊鄰的Old Bridge義式冰淇淋也可入席點餐。

▲擬真蛋糕「怪眼魚頭君」。（圖／神旺普諾麵包坊提供）

另外，10月迎來孩童們最愛的「萬聖節」，神旺普諾麵包坊推出超過15款搞怪、搗蛋應景商品，像是13吋創意Pizza的「萌鬼同樂會」、驚悚外觀的「惡魔之眼」、逼真寫實的「惡魔手指」、外表呆萌的「萌鬼南瓜餅」，以及再次翻玩擬真蛋糕系列的「怪眼魚頭君」。

關鍵字： 美食雲 蒙布朗 Bar Domani

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