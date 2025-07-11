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東京人氣居酒屋「酒井商會」來台客座　9道式套餐2000元有找

▲東京人居酒屋「酒井商會」來台客座　9道式套餐2000元有找。（圖／記者黃士原攝）

▲東京人居酒屋「酒井商會」來台客座，9道式套餐2000元有找。（圖／記者黃士原攝）

記者黃士原／台北報導

位於台北信義區的inari 現代居酒屋，邀請東京居酒屋名店「Sakai Shokai 酒井商會」主廚來台客座，帶來9道式套餐，呈現九州鄉土料理、刺身、炸物、烤物與一品料理等，餐價2000元有找。

這次inari現代居酒屋邀請客座的「酒井商會（Sakai Shokai）」，由來自九州福岡的主廚酒井英彰於2018年所創立，他擁有澳洲、日本等地的豐富餐飲歷練，將故鄉食材與正統日式技法交融，塑造出時尚又鮮明的風格，讓賓客能同時享受割烹的細緻與居酒屋的溫度，名列東京預約困難名店，每逢提前一個月開放預約日，當天就會被訂滿。

▲東京人居酒屋「酒井商會」來台客座　9道式套餐2000元有找。（圖／記者黃士原攝）

▲吳豆腐。（圖／記者黃士原攝）

▲東京人居酒屋「酒井商會」來台客座　9道式套餐2000元有找。（圖／記者黃士原攝）

▲黑鮪魚赤身生魚片。（圖／記者黃士原攝）

由於周邊的朋友一直推薦酒井商會，MMHG湘樂餐飲集團創辦人林泉在去年前往用餐，吃過後愛上店內的料理，決定把它引進給台灣，今年3月開始積極籌備合作。經雙方努力之下，7月15日至8月19日，酒井商會的招牌料理將以9道式套餐型態呈現，讓民眾不用飛去東京，就能夠感受酒井英彰的美食哲學。

▲東京人居酒屋「酒井商會」來台客座　9道式套餐2000元有找。（圖／記者黃士原攝）

▲炸石斑佐松葉蟹肉羹。（圖／記者黃士原攝）

▲東京人居酒屋「酒井商會」來台客座　9道式套餐2000元有找。（圖／記者黃士原攝）

▲黑羽土雞二節炸雞。（圖／記者黃士原攝）

本次合作套餐，無論是魚料、醬料、葛粉皆由日本直送來台，甚至連用於烹煮釜飯的土鍋，也特別請日本陶藝家依原規格重製後運來台灣。菜色內容包括吳豆腐、刺身（黑鮪魚赤身、比目魚）、炸石斑佐松葉蟹肉羹、黑羽土雞二節炸雞、無花果生火腿白和、銀鱈酒粕西京燒、星鰻三明治、日本和牛有馬山椒土鍋飯及最中餅冰淇淋。

▲東京人居酒屋「酒井商會」來台客座　9道式套餐2000元有找。（圖／記者黃士原攝）

▲銀鱈酒粕西京燒。（圖／記者黃士原攝）

▲東京人居酒屋「酒井商會」來台客座　9道式套餐2000元有找。（圖／記者黃士原攝）

▲星鰻三明治。（圖／記者黃士原攝）

▲東京人居酒屋「酒井商會」來台客座　9道式套餐2000元有找。（圖／記者黃士原攝）

▲日本和牛有馬山椒土鍋飯。（圖／記者黃士原攝）

其中吳豆腐是九州地區的鄉土料理，以無糖豆漿、葛粉、昆布高湯煉製而成，質地Q彈富有筋性，帶有樸質韻味，主廚將台灣豆廠手工製作的吳豆腐，搭佐由味醂、醬油與多種食材熬煮、經靜置一夜熟成的高湯醬汁，為吳豆腐帶來圓潤悠長的旨味。

居酒屋不可或缺的雞肉料理，主廚選用台灣本土黑羽土雞的二節翅，精修去骨並塑形為球狀，再以醬汁醃製入味，最後沾取輕上薄粉油炸至金黃，搭配九州最具代表性的柚子胡椒增加風味。

▲東京人居酒屋「酒井商會」來台客座　9道式套餐2000元有找。（圖／記者黃士原攝）

▲最中餅冰淇淋。（圖／記者黃士原攝）

特別請日本陶藝家依原規格重製後運來台灣的器具，就是使用在日本和牛有馬山椒土鍋飯這道料理，關鍵牛肉選用宮崎A5和牛芯芯部位，先經低溫舒肥處理再煎至表面微焦。米飯選用台東金賞御用米，加入新鮮牛蒡絲與特調高湯烹煮，之後再拌入切塊的和牛肉，以及萬能蔥花、有馬山椒粒與濃稠的甜鹹醬汁，整體香氣濃郁飽滿卻不厚重。

▲粵菜名廚葉志光。（圖／業者提供）

▲粵菜名廚葉志光。（圖／業者提供）

另外，曾為多國元首與政商名流掌杓的粵菜名廚葉志光，預計7月18日至19日在高雄「雋GEN」中餐廳客座，舉辦僅有3場期間限定餐會，以「傳統‧經典」為主題，順應節氣、擷取旬味，每位8880元（含服務費），已開放預定。

葉志光出身於香港，曾任職香港麗嘉酒店、文華東方酒店、新加坡多間星級餐廳，多次為普丁、李光耀、李嘉誠等國際政商名流親自掌杓，擅長演繹廣東老菜，講求刀工火候與工序。這次與雋GEN中餐廳廚藝總監陳泰榮的聯手餐會，選用了乳鴿、螃蟹、石斑、瑤柱高級食材，以古法工序呈現粵菜的細膩與深厚底蘊。

關鍵字： 美食雲 東京美食

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