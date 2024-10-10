曼谷新地標「One Bangkok」月底開幕　交通、購物、酒店亮點一覽

▲曼谷新地標One Bangkok將於10月25日開幕。（圖／One Bangkok Company Limited）

記者蔡玟君／綜合報導

曼谷新地標「One Bangkok」將於10月25日開幕，這座結合商辦、酒店、購物、美食的複合式設施，加上比鄰公園綠地，開幕後將成為到曼谷旅遊玩樂新亮點，《ETtoday新聞雲》就整理出交通、設施與進駐酒店亮點，趁著現在台灣人到泰國玩免簽，趕快列入行程中。

■One Bangkok為何受矚目？

One Bangkok是泰國最大私人開發項目之一，佔地約17萬平方公尺，其中包括8萬平方公尺的綠化空間，相當於東京巨蛋4倍大，包含3個購物區、5棟高端辦公大樓，以及5間奢華與生活風格酒店，融合藝術、商業、文化，希望重塑曼谷都會面貌，成為城市天際線新亮點，吸引旅客到訪。

▲曼谷One Bangkok地理位置。（圖／翻攝自One Bangkok官網）

■地理位置、交通

One Bangkok位於曼谷商業鬧區，緊鄰Lumphini公園，周邊本就飯店林立，交通更有多站停靠，最接近的為MRT「Lumphini 倫披尼站」，旅客可搭空鐵至BTS「Sala Daeng」下車，再轉乘MRT前往。

▲曼谷One Bangkok將有3個購物區。（圖／One Bangkok Company Limited）

■購物亮點

在該區域內共有3個相連的購物區，包括The Parade、The Stories和Post 1928，結合餐飲、藝術、文化、美容、養生、娛樂等元素，The Stories將同步於10月25日開放，其他則將於未來陸續開放。同時，區域內設有「Made in One Bangkok」，是專為One Bangkok設計的獨特體驗，展現了泰國的工藝與創造力。

■美食亮點

位於購物區中有泰國首家「三越Depachika」，以日本「地下美食街」為概念打造曼谷最新美食景點，匯集了來自日本及世界各地的美食。

「Food Loop」則以「全天候美食之旅」為概念，設有250家餐廳，從傳奇級的Fine dining到曼谷知名小吃，提供旅客多元化的餐飲選擇。

▲One Bangkok將有首間曼谷麗思卡爾頓酒店。（圖／One Bangkok Company Limited）

■酒店亮點

One Bangkok共有5間酒店與公寓式酒店進駐，目前已宣布的酒店品牌有首間曼谷麗思卡爾頓酒店、首間曼谷安達仕酒店、豪華服務式公寓Fraser Suites Bangkok，未來還會有Life Style酒店與擁有高空景觀的頂級奢華酒店進駐。

▲▼曼谷麗思卡爾頓酒店示意圖。（圖／翻攝自One Bangkok官網）

根據萬豪酒店官網顯示，首間曼谷麗思卡爾頓酒店將於今年11月開幕，但開放可入住日為明年1月6日起，即日起已可預訂。酒店內共有260間客房與套房，並設有行政酒廊；館內4間餐飲設施包括代表的法式餐廳、提供多樣化異國料理的全日餐廳、全日酒吧與池畔酒吧；公共設施則包括戶外泳池、提供完善服務的SPA與健身房等。

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▲▼曼谷One Bangkok安達仕酒店。（圖／翻攝自One Bangkok官網）

首間曼谷安達仕酒店則預計在2025年開幕，目前已知將有244間客房與套房，同時有頂樓酒吧和餐廳，讓旅客邊用餐邊俯瞰Lumphini公園療癒的城市綠洲景觀；豪華服務式公寓Fraser Suites Bangkok則將於2026年開幕迎賓。

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