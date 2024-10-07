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限時3天！玩樂園第二人門票10元　還能看全台最長萬聖節遊行

▲▼高雄義大遊樂世界。（圖／義大遊樂世界提供）

▲高雄義大遊樂世界。（圖／義大遊樂世界提供）

記者蔡玟君／綜合報導

歡慶雙十國慶，高雄義大遊樂世界從10月10日至13日推出雙人入園第二位只要銅板價10元，還有全台最「驚」彩的「義大萬聖趴」在10月12日登場，有兒童界巨星香蕉哥哥、酪梨姐姐，帶大小朋友一起熱力唱跳、酷帥女團HUR最炸裂的萬聖夜表演，還有震撼全場的火山夜秀。

高雄義大遊樂世界為歡慶國慶日，從10月10日起連續三天推出雙人入園，第二位只要銅板價10元，需搭配一位遊客購買899元全票。此外，除了樂園萬聖趴於12日登場外，高雄義大Outlet Mall 將於10月26日舉辦最舒適涼爽且全室內不脫妝的「全台最長萬聖大遊行」，前400位報名就送義大遊樂世界星光票一張。

▲▼劍湖山世界換粉紅新裝。（圖／劍湖山世界提供）

▲劍湖山世界推身分證優惠。（圖／劍湖山世界提供）

今年國慶煙火在雲林施放，劍湖山世界就推出10月10日至13日期間，身分證字號有「8、1、5」三碼全中，門票只要99元。劍湖山渡假大飯店也推出國慶限定專案，名字對中指定7字中任一次，即日起至10月24日期間平日入住，雙人同行入住每晚3098元還送早餐。

劍湖山世界表示，今年國慶煙火在雲林，樂園推出一系列優惠，首先是10月5日、6日這兩天，兩人同行、第二人門票只要99元。而10月10日至13日期間，身分證字號有「8、1、5」，對中1碼門票價格499元、對中2碼門票399元、對中3碼門票99元，號碼不重複計算。

此外，園方也推出「幸福摩天輪百萬夜景觀覽套票」，白天瘋樂園、賞馬戲、啖美食、夜間搭乘幸福摩天輪，獨享雲嘉百萬夜景遠眺國慶煙火。

劍湖山渡假大飯店也推出住宿優惠，只要名字對中「國」、「慶」、「燄(煙)」、「火」、「在」、「雲」、「林」中任一字，即日起至10月24日期間平日入住（周一至周四)，即享有兩人成行住宿含早餐每晚3098元，而10月10日至10月11日入住，兩人含早餐每晚3000元。

關鍵字： 高雄旅遊 高雄義大遊樂世界 優惠快訊 國慶日

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