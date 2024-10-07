1泊4食1人3799元起！桃園豪華露營快閃價只賣48hrs　2歲孩免費住

▲天成逸旅-朋趣豪華露營今（7日）中午12點推出48小時住房優惠。（圖／天成飯店集團）



記者彭懷玉／台北報導

微涼初秋適合露營，天成逸旅-朋趣豪華露營今（7日）中午12點推出48小時住房優惠，凡於10月至11月之指定日期入住雲端號或曙光號，雙人一泊四食7,599元起，換算下來每人3,799元起，再享2歲以下孩童免費入住，快閃專案只賣到10月9日中午為止。

▲朋趣豪華露營祭出快閃48小時住房優惠。（圖／天成飯店集團）



天成逸旅-朋趣豪華露營祭出快閃48小時住房優惠，雙人入住經典露營車款雲端號或曙光號，一泊四食7,599元起，再享2歲以下孩童免費入住，下午食光自下午兩點至五點於Bon Bar 提供各式輕食餐點與飲品，可攜野餐籃裝盛於大自然中體驗草地野餐。

▲朋趣豪華露營車曙光號。（圖／天成飯店集團提供）



晚餐提供BBQ戶外豪華海陸火烤饗宴體驗，夜晚由專屬管家為旅客現煮宵夜泡麵。翌日早晨由管家直送Chill早餐箱，享受悠閒的用餐時光，還能親手烹煮早餐，增添親子互動樂趣。

入住期間可免費暢玩戶外童樂園各種遊樂設施，包含夢幻旋轉木馬、摩天輪、旋轉咖啡杯等，再享免費一小時VR高爾夫。夜間徜徉在星空下看電影，品嘗親手烤棉花糖的甜蜜。

▲▼新竹關西六福莊；南瓜莊園主題房。（圖／六福旅遊集團提供）



此外，關西六福莊推出10月限時快閃「CHILL遊好時光」住房專案，即日起至10月31日，雙人入住剛果藍天客房，含活力早餐、全新非洲探險遊島體驗，專案價只要5,999元起；旺日、假日入住只要加半價。同時，10月全台瘋萬聖變裝趴，「CHILL遊好時光」再加碼於入住時房客只要全身變裝面積達全身的30%；或身上出現黑色、橘色、紫色任兩種顏色服飾，滿足以上任一條件，每房即加贈六福村兩日入園手環2條，快閃優惠即日起至10月13日止。

朋趣豪華露營「感恩回饋快閃48小時」住宿優惠

訂房日期：2024年10月7日中午12點起至2024年10月9日中午12點止

入住日期：2024年10月17日、10月23日、10月29日-10月30日、11月5日-11月7日、11月11日-11月12日、11月14日、11月18日、11月20日-11月21日、11月25日-11月28日。

入住車型：雲端號或曙光號雙人一泊四食7,599元起、天馬號雙人一泊四食7,999元起