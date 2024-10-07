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金秋來襲！新北「4處台灣欒樹」轉黃超浪漫　位置一次看

▲八里左岸河濱公園（關渡大橋前至漫步廣場）等地沿線，都能親見花樹綻放的風采。（圖／高灘處提供）

▲八里左岸河濱公園（關渡大橋前至漫步廣場）等地沿線，都能一睹花樹綻放的風采。（圖／高灘處提供）

記者彭懷玉／綜合報導

揮別酷暑，轉眼間來到台灣欒樹變裝季節，有「四色樹」、「燈籠樹」稱號的台灣欒樹在全台各地變色中。其中，新北市土城城林橋下、媽祖田等4處河濱公園正綻放金黃色花朵，不妨把握時機，感受四季更迭的詩情畫意。

▲八里左岸河濱公園（關渡大橋前至漫步廣場）等地沿線，都能親見花樹綻放的風采。（圖／高灘處提供）

▲八里左岸及沿線盛開的台灣欒樹。（圖／高灘處提供）

新北人想賞台灣欒樹之美，在大漢溪右岸土城城林橋下、媽祖田河濱公園、大漢溪左岸樹林山佳河濱公園及沐心池周邊自行車道，以及八里左岸河濱公園（關渡大橋前至漫步廣場）等地沿線，都能一睹花樹綻放的風采。

▲新北河濱公園臺灣欒樹。（圖／新北市高灘處提供）

▲大漢溪右岸土城城林橋下的台灣欒樹。（資料照／新北市高灘處提供）

高灘處表示，台灣欒樹又被稱為「四色樹」，因其一年隨著季節變化而變色，春天呈現鮮紅色新芽，入夏全株漸漸地轉綠，至初秋時的當下，盛開金黃色花朵，接著逐漸高掛滿樹的淡紅色果實，冬季則轉為深紅褐色蒴果，伴隨凋謝的枝葉而落下，完成四季的循環。

▲新北河濱公園臺灣欒樹。（圖／新北市高灘處提供）

▲樹林山佳河濱公園也有台灣欒樹，可以看到火車從旁呼嘯而過的畫面。（資料照／新北市高灘處提供）

新北河濱4處欒樹位置：
土城城林橋下河濱公園：由浮洲橫移門進入河濱公園往三峽方向至城林橋下沿線路段。
土城媽祖田河濱公園：土城區成功水門進入河濱公園後往三峽方向，遇籃球場後沿線路段。
樹林山佳河濱公園及沐心池周邊自行車道：樹林區八德街及館前路口1k+500至3k處沿線路段。
八里左岸河濱公園（關渡大橋前至漫步廣場沿線自行車道）：八里區龍米路一段30巷底至八里區忠五街河濱公園自行車道沿線。

關鍵字： 新北市旅遊 賞花旅遊 花海旅遊 臺灣欒樹 臺灣欒樹景點 新北河濱公園

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