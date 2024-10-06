國慶必玩台南3大活動！河畔有超萌酷洛米、美樂蒂　爽逛晴空市集

▲即日起至11月17日為止，在安平遊憩碼頭有酷洛米和美樂蒂大型氣偶能盡情拍照。（圖／翻攝自台南旅遊臉書專頁）

記者蔡玟君／綜合報導

國慶假期即將到來，想好要去哪玩了嗎？台南今年適逢建城400年，規劃有一系列活動，本篇就整理出近期到台南3大不可錯過活動亮點，有超可愛的三麗鷗人物，還有民俗藝術活動表演可以欣賞。

▲▼晚上有燈光秀，還有各種打卡造景。（圖／台南市政府提供）

1.2024可愛降臨：My Melody & Kuromi 台南探險之旅

此次台南市府與三麗鷗合作，規劃「2024可愛降臨：My Melody & Kuromi 台南探險之旅」，即日起有大型酷洛米和美樂蒂在安平遊憩碼頭展出至11月17日為止，晚上還有燈光秀，以及各種拍照打卡造景。

▲水交社文化園區有三天限定晴空藝術節。（圖／台南市政府提供）

2.2024 晴空藝術節

從10日至13日舉辦的水交社年度盛事「晴空藝術節」，今年結合國慶活動舉辦，亮點有「晴空大遊行(10/10 15:30-17:00)」、「FOCA馬戲團表演」、「國慶晴空市集」，其他還有街頭藝人表演及行動圖書車說故事活動，帶來國慶假期滿滿的活動。

▲2024南瀛國際民俗藝術節開幕。（圖／台南市政府提供）

3.2024南瀛國際民俗藝術節

南瀛國際民俗藝術節自即日起至10月13日為止，開幕後於台南各地巡迴展演，包括東區臺南市文化中心假日廣場、麻豆總爺藝文中心、新市三里活動中心旁風雨球場、將軍區歐汪文衡殿廣場、歸仁區仁壽宮廣場、仁德區仁德運動公園、玉井綜合體育館、北門區仁安宮廣場、佳里區蕭壟文化園區等地點展出，請詳2024南瀛國際民俗藝術節臉書。

此外，台南市政府也預告2024台南購物節將於10月15日開跑，並持續到明年2月，今年臺南購物節用Line帳號即可綁定手機載具，只要消費金額每累計滿50元，憑發票和收據登錄即可獲得1個抽獎機會。