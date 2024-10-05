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大苑子「買柳丁綠送柳丁樹」限時1天搶！加碼收一系列專屬優惠

▲▼大苑子鮮搾柳丁綠。（圖／大苑子提供）

▲大苑子鮮搾柳丁綠回來了。（圖／大苑子提供）

記者蕭筠／台北報導

鮮果手搖杯「大苑子」的「台灣鮮搾柳丁綠」宣布重磅回歸，並祭出限時1天「買柳丁綠送柳丁樹」活動，全台限定9門市開跑，送完為止；加碼收一系列會員限定優惠，有許慶良鮮奶茶買1送1、青森蘋果冰茶第2杯半價等。

大苑子「台灣鮮搾柳丁綠」是使用現搾台灣柳丁搭配翡翠綠茶，口感酸甜清爽，10月7日起正式回歸，當天更特意祭出「買柳丁綠送柳丁樹」活動，只要使用大苑子PAY購買柳丁綠即可獲得柳丁樹1盆，全台有市府夢想店、新店中正店、新竹北大店、豐原三民店、逢甲福星店、彰化民族店、花壇店、埔里店、西螺店共9門市參與活動，數量有限、送完為止。

還有限時4天會員限定超值優惠，只要加入為會員即可享專屬回饋，10月7日使用大苑子PAY單筆消費滿169元即送文山青茶1杯；10月8日大苑子PAY完成信用卡自動加值可享許慶良鮮奶茶買1送1；10月9日推青森蘋果冰茶第2杯半價；10月10日轉贈商品券或優惠券即可獲得10元或5元折價券。

▲▼鶴茶樓推出秋季最新「紅鶴大吉嶺」系列 。（圖／鶴茶樓提供）

▲鶴茶樓推出秋季最新「紅鶴大吉嶺」系列 。（圖／鶴茶樓提供）

另，鶴茶樓近日也推出全新「紅鶴大吉嶺」系列，有茶感輕盈回甘的「紅鶴大吉嶺」，茶湯清透金黃，入口先是帶有濃郁熟果香氣，尾韻則喝得到些許花香，層次豐富，中杯售價40元、大杯45元。

加碼喝2款以「紅鶴大吉嶺」為基底推出的水果茶特調，「紅蘋大吉嶺」結合新鮮蘋果、「紅柚大吉嶺」則搭配酸甜柚子，中杯售價55元、大杯65元。以上3款飲品即日起於全門市上市。

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