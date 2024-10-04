搭國泰航空玩香港3天機加酒8888起　頭等、商務艙享免費機上WiFi

▲國泰航空。（圖／記者蔡玟君攝）

記者蔡玟君／綜合報導

機上是否提供免費WiFi服務越來越受旅客重視。國泰航空宣布，即日起頭等艙及商務客艙旅客於搭乘配備網路功能的航班期間，即可享有機上免費網路，國泰鑽石卡會員亦將從11月起享有同等權利。此外，即日起至10月28日為止，業者與全台10家旅行社合作，推出香港三天兩夜機加酒未稅價8888元起優惠。

▲即日起頭等及商務客艙旅客可免費享用機上WiFi。（圖／業者提供）

國泰航空表示，目前已有超過9成航機設有無線網路服務，即日起頭等艙與商務艙旅客只要搭乘機上配有網路功能的航班，即可享有機上免費WiFi，國泰鑽石卡會員亦將於11月享有同等權利。使用機上免費網路包括可查閱電子郵件、瀏覽網頁、聆聽串流音樂、使用社交媒體和通訊應用程式、存取雲端服務及其他專業應用程式，並預計2025年中旬將此服務延伸至整個機隊。

▲現在玩香港機加酒三天兩夜未稅價8888元起。（圖／記者彭懷玉攝）

此外，即日起至10月28日為止，全台10家旅行社與國泰航空合作，推出「樂飲香港」3天2夜機加酒自由行優惠，從台北或高雄出發，每人最低未稅價8888元起，包括五福旅遊、可樂旅遊、吉帝旅遊、易飛旅遊、易遊網、東南旅遊、泰元旅行社、飛揚旅行社、雄獅旅遊、溫馨旅行社等。

▲灣仔明怡美憬閣精選酒店。（圖／記者彭懷玉攝）

例如可樂旅遊就推出「灣仔帝盛酒店3天2夜」，4人一室每人未稅價8888元起，再送每房氣泡酒一瓶、bakehouse蛋塔一盒、珍妮曲奇小熊餅乾一盒、每人華星冰室餐券一份、來回快線加八達通卡與網卡各一張；雄獅旅遊則推出灣仔新開幕明怡「美憬閣酒店自由行3天2夜」，兩人一室每人未稅價9888元起，再送酒店25F Uncle Ming's 威士忌酒吧酒精飲品2杯與嗜酒食2選1一次，以及每日雙人早餐。

想要來場微醺假期的旅客，到香港必排行程就是酒吧巡禮。在今年公布的「亞洲50大最佳酒吧」，香港就有9間入榜，還有年度盛事「香港美酒佳餚巡禮」，活動從10月23日起至27日為止，超過300攤位能喝得到葡萄酒、威士忌、清酒、創意雞尾酒、精釀啤酒、道地小吃與米其林級美食等。

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▲達美航空線上旅展即日起開跑。（圖／業者提供）

達美航空則歡慶首度開航台北─西雅圖航線，同時為迎接即將到來的ITF台北國際旅展，即日起至11月4日止，旅客透過指定旅行社購票即享「台北─美國」來回機票9折起。

▲▼達美航空達美尊尚客艙。（圖／達盛旅行社提供）

達美航空目前提供每天一班「台北－西雅圖」航班，是市場唯一日間出發及抵達的航班，方便旅客銜接美國國內航班至各大航點，國際段與美國內陸段全程可開立一本機票，全程享有2件免費托運行李及行李直掛目的地服務。此外，台北往返西雅圖的航班上可享用中菜名廚梁子庚設計的專屬菜單以及星巴克咖啡。

業者也聯合全台10間旅行社業者提前推出線上旅展，即日起至11月4日為止，透過業者購買達美台北來回機票，即可享有9折優惠，「台北－西雅圖」經濟艙來回未稅價2萬3130元起，達美尊尚客艙來回未稅價4萬7250元起，適用搭乘時間為10月1日至2025年2月28日期間。此外，活動期間每周抽出一位購買旅展促銷機票的旅客，即可獲得台美來回經濟艙機票一張。