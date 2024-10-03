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高空泳池地板整片被掀起　高雄承億宣布：旅客今晚免費續住

▲▼高雄承億酒店。（圖／記者蔡玟君攝）

▲高雄承億酒店提供住宿旅客免費再住一晚。（圖／記者蔡玟君攝）

記者黃士原／台北報導

龜速移動的中颱山陀兒，中央氣象署預估下午登陸，高雄承億酒店的高空泳池地板不敵強風，整片直接被掀起，飯店也發出緊急通告，為保護旅客安全，今晚可免費續住。

中央氣象署預估山陀兒下午登陸，高雄市政府發出「颱風強風告警」，各地出現廣告鷹架倒塌、鐵皮屋頂被吹走等慘況，高雄承億酒店的高空泳池地板也不敵強風，整片直接被掀起來。

▲高雄承億高空泳池地板被強風掀翻。（圖／高雄承億提供）

▲高雄承億高空泳池地板被強風掀翻。（圖／高雄承億提供）

由於山陀兒登陸時間適逢中午退房時間，承億酒店總經理洪若辰表示，為保護所有旅客的安全，昨晚近百間入住高雄承億的旅客，全數提供免費續住，避免旅客退房後外出發生危險。承億酒店進一步表示，今日留宿飯店內的旅客，皆可至館內貳陸日全食餐廳享用下午茶，明天早上也可享用自助吧早餐。

▲台中勤美洲際酒店最快11月就能入住。（圖／飯店提供）

另外，下半年中台灣最受矚目的2間新開幕飯店，就是台中勤美洲際酒店與南投漢來日月行館，根據官網指出，台中勤美洲際現在提前11月就能住，全館共擁有206間品牌經典的風格客房，客房坪數約12坪至28坪左右，同時規劃有4間餐廳、1間酒吧，以及戶外游池、24小時健身中心及洲際行政俱樂部等設施。

而位於日月潭的漢來日月行館同樣是備受矚目的頂級飯店，最新消息指出，將於11月試營運。飯店座落日月潭涵碧半島制高點，原址乃是蔣公最著名的下榻住所，周遭環繞270度日月雙潭湖光水色。

關鍵字： 高雄承億 山陀兒

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