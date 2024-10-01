ETtoday新聞雲 | 手機版 | 新聞雲APPS
新聞訂閱 | 微博
ETtoday旅遊雲
>

省近1hr步行！「2024草嶺古道芒花季」60元專車、299元套票今開賣

▲「2023草嶺古道芒花季」將從11月4日至11月26日開跑。（圖／東北角管理處提供）

▲今年推出60元「芒花專車」和299元「超值套票」，可節省約40到60分鐘步行時間。（資料照／東北角管理處提供）

記者彭懷玉／綜合報導

「2024草嶺古道芒花季」將於11月2日至12月1日登場，今年芒花季推出60元「芒花專車」和299元「超值套票」等2款套票，不但可節省約40-60分鐘步行時間，還加贈大東北角30家業者的優惠護照；超值套票則含福隆便當及芒花紀念禮，今（1日）起可於「Tripbaa 趣吧」旅遊平台預購。另外，福隆福容飯店也推出1999元含泡湯、用餐之專案。

為方便旅客就近一覽草嶺古道芒花之美，東北角暨宜蘭風管處規劃周六、日限定的60元「芒花專車」及299元「超值套票」，11月2、3、9、10、16、17、23、24、30日、12月1日上午8點30分至下午1點30分，約每半小時發一班車。

▲「草嶺古道芒花季」將於11/5至12/4登場。（圖／東北角管理處提供）

▲「草嶺古道芒花季」將於11月2日至12月1日登場。（資料照／東北角管理處提供）

風管處指出，60元「芒花專車」將行駛「福隆遊客中心」至「遠望坑口站」（土地公廟）雙向接駁，可節省約40分鐘步行時間；而299元「超值套票」則由「福隆遊客中心」至「遠望坑親水公園第二停車場」（直達古道入口），可節省約60分鐘步行路程，還能兌換福隆便當、芒花季紀念小禮乙份。值得留意的是，去程報到地點為福隆火車站前服務台，搭乘地點則為福隆遊客中心。

▲福容大飯店福隆,沙雕師創作,Skyline Film屋頂電影院,貢寮國際海洋音樂祭,草嶺古道,。（圖／福容大飯店福隆提供）

▲草嶺古道全長8.5公里，每年11月初，漫山遍野的白色芒花隨風起舞，是一年中最美時節。（圖／福容大飯店福隆提供）

同時，只要購買交通套票，即可獲贈一本《芒花季專屬好康護照》，憑護照即可享福隆、大里、大東北角觀光圈30個店家預備專屬優惠，包含星空X藝素村消費9折、禾香居柴燒窯烤麵包手沖咖啡9折、香格里拉休閒農場和香格里拉冬山河渡假飯店餐飲免收10%服務費、正福茶園滿額贈送宜蘭風土茶包、菌寶貝博物館50元折價券、天公餅行滿二盒送小餅和石花凍等，部分優惠可使用到年底。

▲福隆海水浴場,2024福隆國際沙雕藝術季,福隆夕陽,福容大飯店福隆。（圖／記者彭懷玉攝）

▲福容大飯店福隆應景推出「芒花季-冬賞風呂小旅行」專案。（圖／記者彭懷玉攝）

想放慢腳步，體驗東北角魅力，福容大飯店福隆店應景推出「芒花季-冬賞風呂小旅行」專案，含精緻風呂客房雙人湯屋體驗1.5小時、贈送餐點四選一（大吧簡餐、下午茶雙享受、福粵樓經典鍋物或湯底伴手禮組），優惠價1,999元。此外，賞完銀白芒花，官方推薦順遊外澳服務區、這浬咖啡文創所、大坑觀景台的川岩咖啡、壯圍沙丘生態園區，持電子票證搭乘台灣好行「宜蘭東北角海岸線」及「壯圍沙丘線」，均享免費優惠。

關鍵字： 新北市旅遊 貢寮區旅遊 2024草嶺古道芒花季 賞花 花海旅遊 芒花 芒草

※本文版權所有，非經授權，不得轉載！[ETtoday著作權聲明]※

分享給朋友：

追蹤我們：

好山好水好心情！按讚加入ETtoday旅遊雲

老婆拍情慾片..男歌手質問：有沒有呻吟？　她留陰影淚崩「回家像A片那樣碰我」

推薦閱讀

漢堡王最新「超殺優惠券」出爐！

漢堡王最新「超殺優惠券」出爐！

身分證「815」3碼全中樂園門票99元

身分證「815」3碼全中樂園門票99元

肉的長谷川明天插旗新竹巨城

肉的長谷川明天插旗新竹巨城

超萌「巷仔貓」10月起現身台南5景點

超萌「巷仔貓」10月起現身台南5景點

開箱／北海道大學必吃冰淇淋！

開箱／北海道大學必吃冰淇淋！

桃園「最大彩繪稻田」延期開展　麗寶摩天輪明不開

桃園「最大彩繪稻田」延期開展　麗寶摩天輪明不開

爭鮮推10款JOGUMAN聯名商品

爭鮮推10款JOGUMAN聯名商品

北市國聯飯店新改裝！房內賞101煙火

北市國聯飯店新改裝！房內賞101煙火

今開搶！達美9折　樂桃推機票周遊券

今開搶！達美9折　樂桃推機票周遊券

少走40分！搭60元專車到草嶺古道賞芒

少走40分！搭60元專車到草嶺古道賞芒

推薦行程

讀者迴響

旅遊 熱門新聞

日本免稅改制最新3大重點

明開搶！住全台6間長榮酒店3399起

清心咖波造型瓶、保溫杯新登場

無印良品最新民宿10月千葉開幕

開箱／台南關子嶺最新溫泉飯店

頭城秘境湛藍海景下大嗑霸王米粉湯！

高雄隱藏名店！1000cc綠豆湯只賣40元

日月潭最高星空酒吧　270度看湖景

日本航空10月起全艙等提供免費WiFi

10月限定吃爆餡榛果可可、皇家奶茶泡芙

熱門行程

最新新聞更多

漢堡王最新「超殺優惠券」出爐！

身分證「815」3碼全中樂園門票99元

肉的長谷川明天插旗新竹巨城

超萌「巷仔貓」10月起現身台南5景點

開箱／北海道大學必吃冰淇淋！

桃園「最大彩繪稻田」延期開展　麗寶摩天輪明不開

爭鮮推10款JOGUMAN聯名商品

北市國聯飯店新改裝！房內賞101煙火

Facebook 上等你來找

ETtoday旅遊雲
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366