省近1hr步行！「2024草嶺古道芒花季」60元專車、299元套票今開賣

▲今年推出60元「芒花專車」和299元「超值套票」，可節省約40到60分鐘步行時間。（資料照／東北角管理處提供）



記者彭懷玉／綜合報導

「2024草嶺古道芒花季」將於11月2日至12月1日登場，今年芒花季推出60元「芒花專車」和299元「超值套票」等2款套票，不但可節省約40-60分鐘步行時間，還加贈大東北角30家業者的優惠護照；超值套票則含福隆便當及芒花紀念禮，今（1日）起可於「Tripbaa 趣吧」旅遊平台預購。另外，福隆福容飯店也推出1999元含泡湯、用餐之專案。

為方便旅客就近一覽草嶺古道芒花之美，東北角暨宜蘭風管處規劃周六、日限定的60元「芒花專車」及299元「超值套票」，11月2、3、9、10、16、17、23、24、30日、12月1日上午8點30分至下午1點30分，約每半小時發一班車。

▲「草嶺古道芒花季」將於11月2日至12月1日登場。（資料照／東北角管理處提供）



風管處指出，60元「芒花專車」將行駛「福隆遊客中心」至「遠望坑口站」（土地公廟）雙向接駁，可節省約40分鐘步行時間；而299元「超值套票」則由「福隆遊客中心」至「遠望坑親水公園第二停車場」（直達古道入口），可節省約60分鐘步行路程，還能兌換福隆便當、芒花季紀念小禮乙份。值得留意的是，去程報到地點為福隆火車站前服務台，搭乘地點則為福隆遊客中心。

▲草嶺古道全長8.5公里，每年11月初，漫山遍野的白色芒花隨風起舞，是一年中最美時節。（圖／福容大飯店福隆提供）



同時，只要購買交通套票，即可獲贈一本《芒花季專屬好康護照》，憑護照即可享福隆、大里、大東北角觀光圈30個店家預備專屬優惠，包含星空X藝素村消費9折、禾香居柴燒窯烤麵包手沖咖啡9折、香格里拉休閒農場和香格里拉冬山河渡假飯店餐飲免收10%服務費、正福茶園滿額贈送宜蘭風土茶包、菌寶貝博物館50元折價券、天公餅行滿二盒送小餅和石花凍等，部分優惠可使用到年底。

▲福容大飯店福隆應景推出「芒花季-冬賞風呂小旅行」專案。（圖／記者彭懷玉攝）



想放慢腳步，體驗東北角魅力，福容大飯店福隆店應景推出「芒花季-冬賞風呂小旅行」專案，含精緻風呂客房雙人湯屋體驗1.5小時、贈送餐點四選一（大吧簡餐、下午茶雙享受、福粵樓經典鍋物或湯底伴手禮組），優惠價1,999元。此外，賞完銀白芒花，官方推薦順遊外澳服務區、這浬咖啡文創所、大坑觀景台的川岩咖啡、壯圍沙丘生態園區，持電子票證搭乘台灣好行「宜蘭東北角海岸線」及「壯圍沙丘線」，均享免費優惠。