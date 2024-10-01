2大線上旅展！買海外團旅抽「一年份國旅」　墨爾本玩7天免4萬元

▲馬六甲PARKROYAL HOTEL。（圖／東南旅遊提供）



記者彭懷玉／綜合報導

錯過了台北國際秋季旅展，現又有兩家旅行社趁勢推出線上旅展，東南旅遊「2024 ITF 線上旅展」將於10月8日起登場，購入指定海外團旅，加碼抽「一年份國旅」；旅天下除首度參加台中旅展，即日起至11月4日，官網、全台門市同享優惠，購買指定商品加碼抽「萬國通路20吋登機箱」。

▲日本櫻花和服。（圖／東南旅遊提供）



東南旅遊

東南旅遊「2024 ITF 線上旅展」將於10月8日-11月4日登場，囊括冬季滑雪、泡湯、聖誕跨年，到明年春節、寒假、賞櫻之旅。其中，國內旅遊一口價299的快閃特賣，國外部分，韓國首爾賞雪、釜山濱列車、濟州島探訪海女村，五日團旅最低8,888元起；「日本北陸」搭星宇航空，入住五星飯店，造訪雪白童話合掌村，旅展價34,900元起；「精選東京星野」保證入住6月新開幕「星野1955飯店」2晚，免費接送巴士前往東京迪士尼玩整天，和牛帝王蟹吃到飽，旅展特惠4萬有找。

▲「澳洲雪梨」安排海景港灣景觀餐廳，迎接全世界第一個跨年煙火，旅展優惠每人省1萬元。（圖／東南旅遊提供）



從「澳洲雪梨」安排海景港灣景觀餐廳，迎接全世界第一個跨年煙火，旅展優惠每人省1萬元。此外，加碼10月8、15日、22日、29日每周二早上10:00推出「萬元周周搶」限量活動，購買線上旅展指定海外團旅，加碼抽「一年份國旅」玩到飽。

▲日本東北藪川以本州最冷的地區聞名，其中「冰之世界」於每年1月下旬起推出各式體驗活動。（圖／旅天下提供）



旅天下

2024 ATTA台中國際旅展10月25日至28日於台中國際展覽館開展，旅天下祭出「周周搶購」、「清倉」、「早鳥預購最高折2萬」三大優惠，購買「日本花卷團體商品」並完成出發還可抽iPhone 16。實體旅展享獨家優惠外，即日起至11月4日，旅天下官網、全台門市同享旅展優惠，購買指定商品再加碼抽「萬國通路20吋登機箱」。

▲首推搭乘旅天下獨家包機前往東北花卷、北海道函館，旅天下表示，包機持續熱銷，訂單能見度已達明年第一季末。（圖／旅天下提供）



旅天下表示，因日圓於國際市場仍偏弱勢，外國旅客訪日人次依舊處高峰，為振興整體旅遊品質，日本政府積極促進遊客到二線城市旅遊。如不想人擠人，要舒適賞秋景、戲雪，首推搭乘旅天下獨家包機前往東北花卷、北海道函館，旅天下表示，包機持續熱銷，訂單能見度已達明年第一季末。

▲「泰國大城獅子動物園5+1日」清倉價21,500元起，贈送鄭王廟泰服體驗。（圖／旅天下提供）



出國優惠包括「東北花卷無自理餐5日」保證入住2天溫泉飯店，下殺至每人28,888元起；韓國「首爾樂天樂園5日」每人萬元起；「泰國大城獅子動物園5+1日」清倉價21,500元起，贈送鄭王廟泰服體驗。「澳洲墨爾本7日」驚爆市場最低價38,900元起，再贈網卡，可近距離觀賞神仙企鵝列隊歸巢，並安排龍蝦餐。「義大利遊船威尼斯散策10日」搭乘阿聯酋航空雙點進出，每人82,900元起，揪團最高每人現抵1,800元；如想來場與眾不同的旅行，推薦市場獨家商品「南印度清奈8日」56,900元起。如想一次集滿日韓旅遊，強推「郵輪歌詩達莎倫娜號福岡、釜山6日」28,900元起。