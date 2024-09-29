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日料吃到飽「旭集」插旗微風廣場　明年開幕

▲▲旭集大葉高島屋店9月26日開幕。（圖／饗賓餐旅提供）。

▲台北微風廣場日前宣布引進旭集。（圖／饗賓餐旅提供）

記者黃士原／台北報導

微風廣場日前宣布今年的改裝計畫，引進的6大新櫃品牌，旭集是唯一餐飲品牌，預計明年開幕。

旭集是饗賓旗下主打日式精緻料理的Buffet品牌，以1區1名店為概念，規劃出9大餐區，其中「巧鮨區」提供懷石料理、握壽司、手捲等經典日式美食，「生盛區」則提供新鮮海鮮冷盤及生魚片，「醞炙區」則有各式美味燒烤。而採用高溫250度的鐵板料理「旨燒區」，能將食物烹調得更加美味。

▲旭集吃得到各式新鮮生魚片。（圖／記者湯興漢攝）

目前旭集已有台北信義店、台北天母店、竹北遠百店、高雄義享店及桃園中茂店，今年3月先是確定進駐台中大遠百，成為中部第1家分店，9月初也被證實要在台南新光三越展店，都是預計明年開幕。日前微風廣場宣布引進6大新櫃品牌，其中1家就是旭集，不過也是要到明年才會跟大家見面。

▲漢來美食的「島語自助餐廳」確定進駐SOGO大巨蛋。（圖／記者黃士原攝）

另外，漢來美食的「島語自助餐廳」確定進駐SOGO大巨蛋，開幕時間暫定明年下半年。該品牌自去年10月開幕後就一位難求，設置了海鮮、日料、冷盤海鮮等8大餐區，提供超過200道料理，而且每座餐檯都供應與餐食相對應的佐餐酒。

關鍵字： 美食雲 旭集 吃到飽 Buffet

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