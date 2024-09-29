1.2萬坪彩繪稻田在桃園！順遊向日葵海　觀賞期、免費接駁一次看

▲「2024溪海花卉活動」將在10月5日至10月20日於大園溪海休閒農業區開跑。（圖／桃園市農業局提供，下同）



記者彭懷玉／綜合報導

號稱全台最大的彩繪稻田登陸桃園！「2024溪海花卉活動」將在10月5日至10月20日於大園溪海休閒農業區開跑，5色彩稻構成4公頃（約1.2萬坪）的彩繪稻田，有蘿蔔寶寶、孤挺花、飛機先生、國慶意象等限定圖騰，同時加碼向日葵、波斯菊花海，預計10月10日後進入最佳觀賞期。

大園溪海休閒農業區除了是彩色海芋季所在，桃園農友從8月份開始進行圖騰放樣、插秧種植、田間管理，接著以大地為畫布，彩繪出蘿蔔寶寶、孤挺花、西瓜等大園特色農作物，還有飛機先生、國慶意象、桃園吉祥物阿桃與園哥等限定圖騰，以及未透露的隱藏版彩蛋。

▲農民以大地為畫布，彩繪出蘿蔔寶寶、孤挺花、西瓜等大園特色農作物。



16天展期中，10月5日開幕式由「身聲劇場」演出「希望之翼」，以現場音樂結合肢體舞蹈、戲劇、打擊樂；10月10日「國慶派對」登場，從魔幻泡泡到雜耍特技應有盡有；10月12日、10月13日則有稻田上的餐桌活動；10月19日由大園農會展出甘藷節。

現場也少不了「毛毛蟲館」、「果菜園遊會」等主題設施，有可愛蔬果、熱氣球、蝴蝶等美拍點，加上適逢國慶月，展區中也設置百組國旗風車及梅花形狀花毯，十分應景。

▲中壢山東社區同期間展出向日葵花海，佔地約2分地（近600坪）；大園現場有熱氣球等打卡點。



除了大溪展出為期16天的「田園派對」，同樣位於航道下的中壢山東社區，同期間也舉辦「花現中壢農遊趣」，首度展出向日葵、波斯菊等花海。農業局表示，向日葵佔地約2分地（近600坪）、波斯菊花海撒播範圍約9公頃（近2.7萬坪），預計10月10日後更美，花期可到10月20日。雙展區於活動期間皆有豐富的農事體驗，包含溪海一級棒農場推出的小農日記、和春花卉的香草之戀、陽榮生態農場的魚蝦同樂、大地農莊的茶包香包DIY、林園居農場的拔蘿蔔、控窯趣等。

展期間周邊部分道路將進行交管，此外，農業局也規劃假日免費接駁車，活動假日期間由A18桃園高鐵站（5號出口客運轉運站11號月台）-文智路停車場（A19桃園體育園區站）-活動會場的假日接駁車，另也設置從溪海往返中壢山東社區的雙展區假日接駁。

另外，新竹關西鎮立圖書館旁也打造出稻田彩繪藝術，圖案融入龍年應景圖「龍寶寶」，今（29日）還可以逛觀光市集，讓民眾一併欣賞在地風土民情。