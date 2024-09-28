ETtoday新聞雲 | 手機版 | 新聞雲APPS
新聞訂閱 | 微博
ETtoday旅遊雲
>

598元吃到飽！熊一燒肉10月新開2家分店　首度插旗台大公館商圈

▲熊一燒肉。（圖／馬辣提供）

▲熊一燒肉插旗台大公館商圈。（圖／馬辣提供）

記者黃士原／台北報導

台北西門町的「熊一燒肉」在歷經火災後，已於6月恢復營業，近期更宣布西門町二店、公館店將於10月開幕，目前這2家分店已開始試營運。

熊一燒肉是馬辣集團旗下吃到飽品牌，主打平價、豐富多樣的食材，每人只要598元，就能享受豬烤吧、雞烤吧共16種品項吃到飽，同時還有野菜、安格斯牛黑咖哩飯、冷熱飲料、哈根達斯冰淇淋等上百種食材無限取用。

▲熊一燒肉。（圖／馬辣提供）

▲熊一燒肉每人只要598元起，就能享受豬烤吧、雞烤吧共16種品項吃到飽。

每人再加價100元，可升級享受6種頂級牛肉切片、4種頂級海鮮吃到飽，包含原塊牛胸腹牛排、嫩煎沙朗、霜降板腱牛、鮮甜海蝦、椒鹽帆立貝。而998元橫綱燒肉方案，除了無限供應原塊骨附牛小排、薄切牛舌、見島和牛嫩肩沙朗外，還吃得到大海虎蝦與北海道大干貝。

▲熊一燒肉。（圖／取自熊一燒肉臉書）

▲熊一燒肉自助吧提供近50種新鮮時蔬、烤物。（圖／取自熊一燒肉臉書）

熊一燒肉今年4月曾發生火災，起火原因疑似廚房的排油煙管的油垢累積較多，經過2個月整修後，已於6月恢復營業。近期馬辣再宣布，10月將開出西門町二店、公館店，目前這2家分店已開始試營運。其中西門町二店取代原本哞哞屋地點，主要分散一店的人潮，而公館店則是位於台大第二學生中心2樓。

▲王品「肉次方」第7間門店插旗桃園中壢。（圖／王品提供）

另外，王品集團旗下燒肉吃到飽餐廳「肉次方」全台第7家分店，將首度插旗桃園中壢，預計年底前開幕。該品牌鎖定20-35歲、喜愛大口吃肉的年輕人，提供現切肋眼、紐約客牛排，與牛舌、橫膈膜等50種肉品與海鮮吃到飽，自助吧還有小菜、副食、飲料、甜點。菜單上共有4種價位，598元起到998元，消費者可依據肉品種類與自身「食力」選擇。

關鍵字： 美食雲 熊一燒肉 馬辣集團

※本文版權所有，非經授權，不得轉載！[ETtoday著作權聲明]※

分享給朋友：

追蹤我們：

好山好水好心情！按讚加入ETtoday旅遊雲

妻開門驚見「手臂從天花板垂下」　 老公消失3天…聞味道就知是他！

推薦閱讀

熊一燒肉10月新開2家分店

熊一燒肉10月新開2家分店

無印良品最新民宿10月千葉開幕

無印良品最新民宿10月千葉開幕

藏身漁港巷弄裡小小的舊房咖啡廳

藏身漁港巷弄裡小小的舊房咖啡廳

香港首間綠星餐廳10/3登台快閃6周

香港首間綠星餐廳10/3登台快閃6周

不是六福村、九族！「全台最夯樂園」狂吸323萬人

不是六福村、九族！「全台最夯樂園」狂吸323萬人

後壁湖秘境！寧靜小漁港藏忘憂白沙灘

後壁湖秘境！寧靜小漁港藏忘憂白沙灘

永和火鍋329元9種肉品＋自助吧吃到飽

永和火鍋329元9種肉品＋自助吧吃到飽

被鍋貼耽誤的牛肉麵店

被鍋貼耽誤的牛肉麵店

曾拌麵實體麵館進駐新光A11

曾拌麵實體麵館進駐新光A11

手搖飲教師節優惠懶人包！

手搖飲教師節優惠懶人包！

推薦行程

讀者迴響

旅遊 熱門新聞

手搖飲教師節優惠懶人包！

台中「乾烙韭菜盒子」每天只賣4小時

麻古茶坊2大飲品限時3天買1送1

全台唯二「全家霜淇淋旗艦店」開箱！

被鍋貼耽誤的牛肉麵店

身分證對中「123」任2碼送鮑魚吃到飽

台北中山區星級飯店牛肉麵買一送一

SUKIYA悄悄漲價了！牛燒肉丼飯貴30元

鹿港英迪格酒店2028開幕　亮點曝光

「指定變裝」玩樂園門票166元！

熱門行程

最新新聞更多

熊一燒肉10月新開2家分店

無印良品最新民宿10月千葉開幕

藏身漁港巷弄裡小小的舊房咖啡廳

香港首間綠星餐廳10/3登台快閃6周

不是六福村、九族！「全台最夯樂園」狂吸323萬人

後壁湖秘境！寧靜小漁港藏忘憂白沙灘

永和火鍋329元9種肉品＋自助吧吃到飽

被鍋貼耽誤的牛肉麵店

Facebook 上等你來找

ETtoday旅遊雲
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366