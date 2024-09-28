598元吃到飽！熊一燒肉10月新開2家分店　首度插旗台大公館商圈

▲熊一燒肉插旗台大公館商圈。（圖／馬辣提供）

記者黃士原／台北報導

台北西門町的「熊一燒肉」在歷經火災後，已於6月恢復營業，近期更宣布西門町二店、公館店將於10月開幕，目前這2家分店已開始試營運。

熊一燒肉是馬辣集團旗下吃到飽品牌，主打平價、豐富多樣的食材，每人只要598元，就能享受豬烤吧、雞烤吧共16種品項吃到飽，同時還有野菜、安格斯牛黑咖哩飯、冷熱飲料、哈根達斯冰淇淋等上百種食材無限取用。

▲熊一燒肉每人只要598元起，就能享受豬烤吧、雞烤吧共16種品項吃到飽。

每人再加價100元，可升級享受6種頂級牛肉切片、4種頂級海鮮吃到飽，包含原塊牛胸腹牛排、嫩煎沙朗、霜降板腱牛、鮮甜海蝦、椒鹽帆立貝。而998元橫綱燒肉方案，除了無限供應原塊骨附牛小排、薄切牛舌、見島和牛嫩肩沙朗外，還吃得到大海虎蝦與北海道大干貝。

▲熊一燒肉自助吧提供近50種新鮮時蔬、烤物。（圖／取自熊一燒肉臉書）

熊一燒肉今年4月曾發生火災，起火原因疑似廚房的排油煙管的油垢累積較多，經過2個月整修後，已於6月恢復營業。近期馬辣再宣布，10月將開出西門町二店、公館店，目前這2家分店已開始試營運。其中西門町二店取代原本哞哞屋地點，主要分散一店的人潮，而公館店則是位於台大第二學生中心2樓。

▲王品「肉次方」第7間門店插旗桃園中壢。（圖／王品提供）

另外，王品集團旗下燒肉吃到飽餐廳「肉次方」全台第7家分店，將首度插旗桃園中壢，預計年底前開幕。該品牌鎖定20-35歲、喜愛大口吃肉的年輕人，提供現切肋眼、紐約客牛排，與牛舌、橫膈膜等50種肉品與海鮮吃到飽，自助吧還有小菜、副食、飲料、甜點。菜單上共有4種價位，598元起到998元，消費者可依據肉品種類與自身「食力」選擇。