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被鍋貼耽誤的牛肉麵店！韓籍網紅老婆吃上癮：一周去5次八方雲集

▲八方雲集紅燒牛肉麵。（圖／八方雲集提供）

▲八方雲集紅燒牛肉麵。（圖／八方雲集提供）

記者黃士原／台北報導

八方雲集是台灣人熟知的連鎖鍋貼專賣店，但多數人可能不知道，去年8月開始提供3款牛肉麵，其中麻辣口味讓YouTuber的老婆一吃就愛上，連5天到店裡報到，直呼八方雲集根本是「被鍋貼耽誤的牛肉麵店」。

從今年7月底開始定居台灣的韓國華僑YouTuber「DenQ」，某一天很想吃鍋貼，於是就去了飯店附近的八方雲集，結果她老婆品嚐過麻辣牛肉麵後就愛上它，連吃5天，就連颱風天也無法阻擋，在DenQ拍攝的影片中，可以看到她大口享用的幸福表情，還說「我每天都能來吃」。

DenQ提到，他一直以為八方雲集以鍋貼著名，沒想到「連牛肉麵也這麼好吃」，湯頭入味、不會很鹹，而且牛肉有咬勁，甚至還吃得到牛筋，「比一般牛肉麵店好吃多了」。

▲八方雲集清燉牛肉麵。（圖／八方雲集提供）

▲八方雲集清燉牛肉麵。（圖／八方雲集提供）

▲八方雲集麻辣牛肉麵。（圖／八方雲集提供）

▲八方雲集麻辣牛肉麵。（圖／八方雲集提供）

八方雲集是去年8月開始供應「八方一號」經典牛肉麵系列，共有紅燒、清燉及麻辣3種口味，售價168元至178元，全台900多家門店都吃得到。八方雲集表示，經典牛肉麵系列在香港、美國廣受歡迎，是由第一號員工、也是八方雲集資深研發副總跟著創辦人一同研發。


此外，一名女網友在網路發文，平時在八方雲集都點豆漿的她，某天好奇買了一杯寒天紅茶，一喝愛上，古早味紅茶配上嚼勁十足的寒天，根本打趴手搖飲。文章曝光後，不少人也大讚好喝，缺點就是太甜了，「如果能改成半糖就完美了」。

▲很多人愛鼎泰豐的排骨蛋炒飯勝過小籠包。（圖／記者黃士原攝）

說到耽誤系列美食，台灣還有許多餐飲名店的非主打商品引發討論，像是拿坡里是被披薩耽誤的炸雞店、肯德基是被炸雞耽誤的蛋撻店、摩斯漢堡是被漢堡耽誤的紅茶店、鼎泰豐是被小籠包耽誤的炒飯店，我家牛排是被牛排耽誤的Buffet。

▲曾家豆漿的蛋塔。（圖／DARREN蘋果樹提供）

而位於台北市中山區錦州街的曾家豆漿，除了有傳統早餐常見的豆漿、蛋餅、燒餅油條外，另外還販售葡式蛋塔、小籠包等餐點，價位落在15元至80元之間。由於蛋塔主打現做現賣，也被許多在地居民納為口袋名單，網路上也有「被豆漿耽誤的蛋撻店」稱號。

關鍵字： 美食雲 八方雲集 牛肉麵 麻辣牛肉麵

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