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曾拌麵實體麵館進駐新光A11　推出「川味滷肥腸」限定口味

▲曾拌麵實體麵館進駐新光A11。（圖／業者提供）

▲曾拌麵實體麵館進駐新光A11，圖為限定口味「川味滷肥腸乾拌麵」。（圖／業者提供）

記者黃士原／台北報導

曾國城創立的「PaMi曾拌麵」，繼2023年在宜蘭五結鄉開設首家旗艦店麵館後，今年9月底進駐台北新光三越A11美食街，提供5款不同風味的麵食。

曾國城因為愛吃麵，在2014年創立曾拌麵，強調麵條遵循關廟麵手法，堅持手工日曬，第1年營業額就達3千萬，第2年在好市多上架後，業績更直衝8千萬，第3年直接破億，現在已是乾拌麵的大品牌，在通路上銷售排行榜往往是名列前茅。繼2023年在宜蘭五結鄉開設第一家旗艦店麵館後，今年9月底進駐台北新光三越A11美食街，開設第2家實體麵館。

▲曾拌麵實體麵館進駐新光A11。（圖／業者提供）

▲滬式花椒烤麩拌麵。（圖／業者提供）

▲曾拌麵實體麵館進駐新光A11。（圖／業者提供）

▲剁椒涮牛肉乾拌麵。（圖／業者提供）

曾拌麵麵館提供有別一般市場上的口味，推出A11館限定的川味滷肥腸乾拌麵，以古法醃製的福菜與飽滿滷肥腸為亮點，搭配招牌日曬麵及辛香花椒的澆頭，味道香辣帶有微麻。為了照顧吃素的民眾，店裡也提供滬式花椒烤麩拌麵，經過紅燒後的烤麩蓬鬆飽滿，搭配香菇、筍片、毛豆仁等。

曾拌麵A11館還有辣蝦豚骨極鮮煨麵、剁椒涮牛肉乾拌麵、沙茶爆羊肉乾拌麵，讓喜愛重味的消費者可選擇。店裡提供的5款麵食，售價225元至328元（附1杯飲料）。另有多款小菜可選購，售價58元至118元。

▲結合臭豆腐、皮蛋與香菜的「奇香球」。（圖／台北中山九昱希爾頓逸林酒店提供）

另外，以牛肉麵闖出名號的台北中山九昱希爾頓逸林酒店La Salle森酒吧，繼臭豆腐、剁椒臭豆腐牛肉麵後，決心「臭出自己的路」，執行主廚王銘嘉和廚藝團隊不斷討論與調整，以既有臭豆腐發想，結合皮蛋和香菜後，混合後並揉捏成球形，裹上麵粉油炸成「奇香球」，外表金黃討喜，剝開後香味讓人驚奇。

▲逸林牛肉麵佐奇香球，出餐時會將奇香球直接浸泡在湯裡，呈現最濕潤飽滿的口感。（圖／台北中山九昱希爾頓逸林酒店提供）

原本只能單點的奇香球，10月1日至11月30日，還與牛肉麵結合，出餐時會將奇香球直接浸泡在湯裡，呈現最濕潤飽滿的口感，這款牛肉麵售價620元+10%（奇香球有3顆）。配合新品上市，活動期間同時祭出牛肉麵全系列買一送一（不限口味），內用外帶都適用，贈送品項以低價者計算，並收取原價10％服務費，每日數量有限。

關鍵字： 美食雲 台北市美食 曾國城 曾拌麵

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