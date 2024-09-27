開箱日月潭最高星空酒吧！270度看湖景、品12款日式藝術茶酒

▲承億文旅潭日月位於頂樓的星空酒吧「天首閣紅茶·茶酒試驗所」，可以270度看湖景，還能品味12種日式風情藝術調酒。（圖／業者提供）

記者蔡玟君／南投報導

四時景致皆美的日月潭，向來是旅人最喜愛的台灣景點之一，現在承億文旅潭日月在飯店頂樓打造星空酒吧「天首閣紅茶·茶酒試驗所」，結合日月潭在地茶飲與專業調酒技術，設計出12款富有日式風情與藝術的茶酒調飲，讓旅客能慵懶坐在沙發座椅，邊品味飲品，同時能270度欣賞湖光山色。

● 《ETtoday新聞雲》提醒您：喝酒不開車，開車不喝酒。

▲從酒吧可以270度俯瞰湖光山色。（圖／記者蔡玟君攝）

「天首閣紅茶·茶酒試驗所」於2023年試營運，是當地目前最高、擁最佳視野的星空酒吧。寬敞簡約風格與低調設計，戶外座位區僅以幾座昏黃燈光點綴，吧台設計更特別設於一側，將所有視覺感官獨留給眼前湖光山色，當天氣好時，仰頭甚至能看到星空。

▲吧台設計低調。（圖／業者提供）

▲▼天首閣紅茶·茶酒試驗所推出12款充滿濃厚日式風情故事藝術茶酒調飲。（圖／記者蔡玟君攝）

酒吧定位為融入日月潭在地茶飲與專業調酒技術的日式茶酒主題酒吧，以被譽為台灣紅茶之父的新井耕吉郎先生守護日月潭紅茶的精神為發想，獨創出12款充滿濃厚日式風情故事藝術茶酒調飲，藉此讓平常不喝酒的人更能夠接受WINETEA的微醺時刻，透過舌尖感受日月潭紅茶與酒邂逅後碰撞出的新火花。

● 《ETtoday新聞雲》提醒您：喝酒不開車，開車不喝酒。

▲「藍富士」與「赤富士」以日本富士山為設計靈感。（圖／記者蔡玟君攝）

例如「藍富士」與「赤富士」就以日本富士山為靈感，用調飲呈現冠雪時的富士山樣貌，以及夏末初秋時在日本可見的赤富士自然現象，連杯子都特別選擇近似富士山的造型杯盛裝。

▲「雪櫻」是最推薦充滿日式風格的調酒（上圖左）。（圖／記者蔡玟君攝）

而「雪櫻」是最推薦充滿日式風格的調酒之一，運用日式抹茶的鮮甜和日月潭紅玉紅茶的收斂性結合，配合經典基酒伏特加，再將風味利用專業「奶洗」技術澄清出紅茶獨特的風味，最後點綴上一層厚厚的櫻花奶泡，粉嫩的色彩就像是櫻花落下般的唯美，整體口感偏甜、適合喜歡酒感較淡的旅人。

● 《ETtoday新聞雲》提醒您：喝酒不開車，開車不喝酒。

▲承億文旅潭日月現在也推出一泊二食住房專案。（圖／記者蔡玟君攝）

即使不喝酒也沒關係，酒吧針對無法飲酒的饕客們推出無酒精版本的飲品，並有唐揚手羽、松露薯條等小食讓不同飲食需求的饕客們大飽口福。同時，承億文旅潭日月從即日起推出一泊二食優惠專案，搭配館內餐廳「寒拾苑」晚餐套餐，雙人房5050元起、四人房9600元起，旅客用餐後，還可再到酒吧看湖景，享受微醺時光。

▲▼鄰近日月潭水社碼頭的「歸璞泊旅 Hotel Beore」於去年10月底開幕。（圖／記者彭懷玉攝）

若喜歡收集新開幕飯店，鄰近日月潭水社碼頭的「歸璞泊旅 Hotel Beore」於去年10月底開幕，全棟僅11間房，品嚐得到米其林法式晚餐、歐陸式早餐，還有KTV娛樂室、空中戲水池、電動自行車可以免費租借體驗。

該飯店不但一開幕就獲得日月潭唯一入選國際精奢酒店認證，今年7月更成為南投第一間入選希爾頓集團會員計畫酒店(Hilton Honors™)。業者為塑造餐飲特色，特別邀請曾與江振誠在上海Sens & Bund米其林餐廳合作過的名廚陳謙，以及主廚陳世強廚藝團隊，一同打造 Proq 196 餐廳，提供當地少有的Casual Fine Dining。

● 《ETtoday新聞雲》提醒您：喝酒不開車，開車不喝酒。