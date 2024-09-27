台灣飯店沒「碳排量計算」損失上萬國際團客　她向政府提1建議

▲越來越多商務客被要求出差後要繳交碳排放計算表，因此旅宿業能否提供碳排數據將成為國際團體、大型會展客考量要因。（圖／記者蔡玟君攝）

記者蔡玟君／台北報導

來台海外旅客人次不如以往，其中大台北地區向來是國際客旅遊、商務往來首選，許多市區飯店更仰賴大型會展客。中華民國觀光旅館商業同業公會秘書長卓倩慧就指出，未來飯店旅館能否提供「碳排放量計算數據」，將成為吸引國際團體、會展客（MICE）選擇重要指標，建議政府應整合規劃完整流程讓旅宿業者能依循，並規劃新旅遊亮點，讓旅客能感受新意。

因應全球暖化問題，根據《巴黎氣候協定》，全球上百國家將在2050年實現淨零碳排目標。卓倩慧指出，現在已有越來越多國際商務客被要求出差後，需繳交「碳排放量計算」表，明列個人碳足跡，因此旅館是否能提供碳排數據已成為大型團體、會議客選擇入住飯店的主要考量之一，但台灣的旅宿業現在大多無法提供，或旅客只能一家一家查詢。

▲飯店示意圖。（圖／取自免費圖庫pixabay）

旅宿業者若無法提供碳排放數據對海外團體客來台人次影響有多大？卓倩慧舉例，日前就有一組約2萬人的國際團體本打算在台灣進行大型會議活動，但發現飯店業者無法提供碳排放數據，而改到曼谷舉行，無形中就損失許多客源。

她建議政府應重視此議題，整合各單位規劃出完整流程，讓旅宿業能依據規模依循辦理，她舉例，明年政府要求飯店不得放一次性備品，後年要達成寶特瓶減量，那為什麼不一次規劃流程讓業者能照著做？同時，為了達到環保減碳，也必須汰換老舊設備，這些該如何逐步落實，政府應給出一套完善方案。