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桃園機場4優點不輸國外「免費設施多」　商務客讚：人的服務很好

▲桃園機場,桃園國際機場,中秋連假前人潮,機場。（圖／記者彭懷玉攝）

▲桃園機場是台灣重要門戶。（圖／記者彭懷玉攝）

記者蔡玟君／台北報導

桃園機場是台灣重要出入境門戶，也是民眾出國最熟悉的場域。近期一位商務旅客透過媒體投書，認為雖然桃園機場偶爾會因新聞報導淪為網友揶揄對象，但在世界走一圈後，覺得桃機與「人」有關的種種服務，仍有許多可圈可點之處。而記者也依據經驗列出4點實際觀察後桃機不輸國外的理由，其中多樣化的免費設施更是超方便。

該商務旅客指出，桃園機場通關效率高、人員耐性十足，不管是處理旅客誤隨身攜帶的物品（如超過100ml的液體容器），或碰到意外的後續客服處理回覆，均細心對應，而非像是國外機場人員不耐煩指責，或乾脆直接關櫃不理會。

▲▼桃園機場第二航廈，桃機二航，桃機二航管制區，桃園機場第二航廈免稅店，桃機二航免稅店，桃機自動通關，桃園機場第二航廈自動通關，桃園國際機場，出國，桃機免稅店。（圖／記者蔡玟君攝）

▲有旅客認為桃園機場通關速度快，且「人」的服務可圈可點。（圖／記者蔡玟君攝）

如近期發生的「全球微軟當機」，該旅客行至蘇黎世機場發現航班大亂，機場櫃檯乾脆直接關櫃，或要求明天再來，即使旅客表示很著急、還有下段航班需銜接，機場人員也擺出「那是你的事」的態度，只留下滿腔憤怒的旅客卻無可奈何。

而記者以自身出國經驗比較國內外機場，的確桃機還有許多進步空間，但仍有不輸國外的優點：

■實際觀察1：整體乾淨度高，更名列「2024全球最乾淨機場」No.9

與國外機場相比，桃園機場整體乾淨度高，從管制區廁所到出入境大廳，不時可看到清潔人員勤奮的來回巡視，無論何時去都看起來整潔清爽，也讓桃園機場在Skytrax「2024全球最乾淨機場」排行榜中排名世界第9。

▲▼桃園機場出國,航班,行李手推車,行李。（圖／記者謝盛帆攝）

▲許多人以為是免費服務的行李手推車，其實在歐美許多機場都是要付費的。（圖／記者謝盛帆攝）

■實際觀察2：免費服務多，國外機場手推車甚至要付錢

對台灣人來說，或許機場提供免費WiFi、行李推車都再正常不過，但在國外、尤其是歐美國家可不見得。例如土耳其伊斯坦堡機場管制區內的手推車就需付費，雖然歸還時會透過機器退錢，但有時會退款不成功，你也無計可施；或想用機場WiFi，需先拿護照掃瞄取得密碼，不但有限制連線時間，每人僅限領取一次。

在美國多個機場，使用行李手推車需付費也行之有年，平均每台車需付6至8美元（約新台幣191元至255元）不等，整體而言，在歐美許多地方，「免費服務」可不是理所當然的事。

▲▼桃園機場24小時機場體驗區。（圖／翻攝自桃園國際機場臉書專頁）

▲桃園機場24小時機場體驗區。（圖／翻攝自桃園國際機場臉書專頁）

而桃園機場免費設施服務眾多，最受旅客喜愛的就是「24小時免費貴賓室」，地點位於一航管制區內4樓，有插座、免費淋浴間，是許多搭紅眼航班旅客補眠、休息的好去處。同時在管制區內多處也設有免費躺椅、免費SPA按摩椅，讓旅客待機時能休息，以及從美食街座位區到候機室，都有許多免費充電區域，甚至有免費健身房。

▲▼桃園機場服務。（圖／翻攝自桃園國際機場臉書專頁）

▲免費淋浴間眾多。（圖／翻攝自桃園國際機場臉書專頁）

此外，兩座航廈內均設有多個免費淋浴間讓旅客使用，基本沐浴乳、洗髮精、吹風機都有，旅客只需要自備毛巾與慣用盥洗用品即可，包括行李轉盤區旁、二航5樓等都有淋浴間超方便。

親子旅客也有免費的便民服務，例如位於第二航廈C區公共服務設施區內的哺（集）乳室、育嬰室，提供基本的尿布檯、溫水洗手台、飲水機以及嬰兒床外，還有免費尿布、濕紙巾、清潔劑和乳液等用品。

▲▼機場換匯，機場換外幣。（圖／記者蔡玟君攝）

▲國外機場換外幣匯率較差，許多國家更衍伸出民間換錢所文化。（圖／記者蔡玟君攝）

實際觀察3：機場與市區銀行外幣匯率較無落差

常出國的都知道，若是出國，在當地機場換外幣的匯率最差，甚至如泰國、韓國都更推薦到當地換錢所換外幣更划算。但桃園機場換匯則較沒有此問題，無論是機場還是到市區銀行，匯率大同小異，差別只在機場換外幣需收100元手續費、外幣換回台幣需收30元手續費。

▲▼桃園機場服務。（圖／翻攝自桃園國際機場臉書專頁）

▲桃園機場候機室主題多樣，甚至能打發不少待機時間。（圖／翻攝自桃園國際機場臉書專頁）

■實際觀察4：主題候機室，待機不無聊

為了讓旅客在待機時間不無聊，桃園機場的候機室主題越來越多元化，又以第二航廈主題更明確，包括結合商店、拍照打卡與小朋友玩樂功能的Hello Kitty主題候機室，也有以宣傳台灣之美的主題風景候機室，讓許多旅人能打發不少時間。

關鍵字： 桃園機場 桃園國際機場 桃園旅遊

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