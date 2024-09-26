台北市6區居民用餐85折　國聯飯店中餐廳重新開幕優惠連推1個月

▲國聯大飯店北馥樓重新開幕，台北市這6區居民用餐85折。（圖／記者黃士原攝）

記者黃士原／台北報導

國聯大飯店近期斥資3億元完成第一階段裝修，積極搶攻大巨蛋餐飲旅宿商機，其中重新開幕的北馥樓中餐廳，除了找來名廚古來文規劃菜單，即日起至10月31日還推出敦親睦鄰優惠，設籍大安、松山、信義、文山、中正、中山等區的居民，用餐即享85折。

北馥樓中餐廳空間由知名設計師陸希傑再度操刀，強調新與舊、現代與高雅的完美結合，菜單則由上海菜名廚古來文規劃，端出市面上吃不到、幾乎失傳的老上海菜，以及勇奪金牌的冠軍牛肉麵、煙燻梅子鰻等私房菜。

▲砂鍋醃篤鮮。（圖／國聯大飯店提供）

▲松子鮮魚。（圖／記者黃士原攝）

擁有40餘年廚齡的古來文表示，上海菜靈魂的濃湯，必須以豬骨、雞骨、老母雞和雞爪、火腿等每天熬煮10小時，需耗時3天才能完成，乳白色的濃湯與家鄉肉、百頁結、扁尖筍等共煮入味，就是有「湯中之王」美譽的醃篤鮮。

▲響油韭黃鱔糊。（圖／記者黃士原攝）

河鮮也是北馥樓強項，當日現殺的黃鱔分兩段油溫炸至酥透鬆化，瀝乾油再入鍋裹上一層以糖、醋調製的酸甜汁即是無錫脆鱔，鬆脆噴香、十分順口。採桌邊服務的「響油韭黃鱔糊」則是聲音與氣味並陳的饗宴，爆炒鱔魚口感濃滑脆彈，拌上淋熱油後辛香噴發的蒜蓉，令人食慾大開。

▲兩面黃。（圖／記者黃士原攝）

▲清燉獅子頭。（圖／記者黃士原攝）

在台老一輩江浙移民逐漸凋零，曾受其青睞的諸多菜品，也因乏人問津，慢慢的從老店菜單退出。不忍好菜走入歷史，北馥樓精選「老派浪漫上海老菜」，首波納入老雪菜豆瓣酥、兩面黃、百頁包肉、清燉獅子頭等菜色，由於製作費工耗時，皆需3日前預訂。

與市面不同的「清燉獅子頭」，嫩白如豆腐，入口時肉香飽滿，古來文說，做法是將肥瘦勻致的三層肉細絞過，分次打入蔥薑水至飽和起稠，塑成每顆約二兩的肉丸燙水定型再與白菜、雞湯清燉。獅子頭柔嫩口感裡外一致，吸足大白菜與雞湯的精華後滋味愈發甜美。

▲煙燻梅子鰻。（圖／記者黃士原攝）

▲桂花片皮烤鴨。（圖／記者黃士原攝）

▲炙燒鴨皮壽司。（圖／記者黃士原攝）

除了道地江浙菜、上海味，古來文也把私房料理及國人最愛的烤鴨放進北馥樓菜單。「煙燻梅子鰻」結合化應子和去刺的肥美鰻魚先蒸後燻，滋味甜酸；「紅棗涼瓜」則是將去核紅棗，塞進去瓢囊的苦瓜中。至於每日限量的「桂花片皮烤鴨」，除了與眾不同的特調桂花冰梅沾醬，鴨肉可另做金華火腿濃湯煨鴨粥、ＸＯ醬韭黃炒鴨絲、炙燒鴨皮壽司等多種吃法。