淡水度假飯店「跨年住一晚送一晚」！近距離賞2025最早煙火

▲淡水將捷金鬱金香酒店即日起祭出「2024跨年住一晚送一晚」專案。（圖／將捷金鬱金香酒店提供，攝影：許釗滂）



記者彭懷玉／綜合報導

繼台北寒舍艾美酒店宣布開賣跨年住房專案後，淡水將捷金鬱金香酒店即日起祭出「2024跨年住一晚送一晚」專案，凡於12月31日入住任一房型，可獲得同等房型平旺日雙人招待券，當晚享有「跨年 White Party」、「新北跨河煙火秀」等三場活動免費入場資格。

▲房客皆可免費參加一系列的跨年活動，圖為下午開始的望高樓「橘光午後送夕陽派對」。（圖／將捷金鬱金香酒店提供）



將捷金鬱金香酒店擁有絕佳賞煙火視角，即日起推出「2024跨年住房專案」。凡於12月31日入住任一房型，可獲得同等房型平旺日雙人招待券，可選擇於前一晚入住或續住第二晚，也可以下次再訪使用（需於2025年3月31日前使用完畢）。不僅如此，跨年當晚享有「橘光午後送夕陽」、「跨年 White Party」、「新北跨河煙火秀」三場跨年活動免費入場資格，慵懶度過難忘的跨年假期。

▲晚間貝殼廳「跨年 White Party」。（圖／將捷金鬱金香酒店提供）



業者指出，10月25日前訂房即享早鳥優惠每房15,888元起，除了包含一日河畔餐廳自助晚餐及隔日河畔餐廳早餐兩客，每房再贈澳洲香桐酒莊氣泡酒乙支、冬季暖身好禮乙份、禮萊廣場跨年玩樂金400元（可更換兩日兒童遊戲室2大2小暢玩）。

跨年當天，入住房客皆可免費參加一系列的跨年活動，從下午開始的望高樓「橘光午後送夕陽派對」，到晚間貝殼廳「跨年 White Party」，還可同時在酒店3F埔頂草原迎接全台最早跨年煙火秀，親見絕美跨河煙火；另外跨年也有一泊一食專案可以選擇。

▲家美瑞品經典雙人房型。（圖／家美瑞品提供）



另外，座落於北市捷運善導寺站旁的家美瑞品酒店，創立於1999年，並在2023年底重新翻修以新面貌回歸，全館共有68間客房，屬於90年代的簡約風格，同時在原有美好中加入現代元素。業者自即日起到年底前推出「金秋住房專案」，兩人入住經典雙人房或尊榮客房，贈銀杏餐廳客房套餐兩客（原價1,000 元/客），每房只要3,988元起，數量有限。

▲家美瑞品附兩客豐盛的客房套餐。（圖／家美瑞品提供）