台灣松屋「永和首店」明天試賣　9／26開幕「營業到凌晨4點」

▲台灣松屋主要販售項目有牛肉蓋飯、定食、咖哩、燒肉蓋飯等日式料理 。（圖／記者黃士原攝）

記者黃士原／台北報導

永和人終於等到了！日本知名平價牛丼品牌「松屋」永和首店明天試營運，9月26日正式開幕，營業時間到凌晨4點。

松屋永和中正店是繼新莊中平店、板橋江子翠店後，該品牌在新北市的第3家門市，地點位於中正路上，臨近4號公園。官方臉書上公告，明天10:00~15:00、17:00~20:00這兩個時段試營運，9月26日正式開幕，營業時間從早上10點至隔日凌晨4點，附近居民又多了一個吃宵夜的選擇。

▲蔥香鹽豬燒肉蓋飯。（圖／記者黃士原攝）

2018年登台的松屋，主要販售項目有牛肉蓋飯、定食、咖哩、燒肉蓋飯等日式料理，並且不定時推出限定新商品。目前已有10家門市，分別是台北西門町店、台北芝山店、行天宮店、新莊中平店、民權西路店、西門武昌店、內湖港墘店、台北信陽店、士林中正店，以及8月新開幕的板橋江子翠店。

▲台灣鳥貴族菜單全品項均一價100元。（圖／記者黃士原攝）

另外，來自日本的「燒鳥屋 鳥貴族」台灣首店上周五正式開幕，接下來2號店將插旗信義區的ATT 4 FUN，預計11月底開幕。

台灣鳥貴族菜單全品項均一價100元。其中，串燒是一盤兩串，部位從雞胸、腿肉、雞翅、雞皮、雞屁股到雞肉丸子都有，有鹽烤、醬燒及椒香3種口味，醬燒使用大量雞肉、蔬菜與果物一起燉煮，是鳥貴族招牌醬汁。