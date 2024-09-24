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桃園「巨型龜吉拉」夜間超美！還能拍龜派氣功、魚群悠遊裝置

▲2024桃園地景藝術節於龜山展出，憲光二村內一共展出《龜吉拉的守護》、《五龜同心》、《遇見魚》三展品。（圖／記者彭懷玉攝）

▲桃園地景藝術節展至9月29日，憲光二村內共展出《龜吉拉的守護》、《五龜同心》、《遇見魚》。（圖／記者彭懷玉攝）

記者彭懷玉／桃園報導

2024桃園地景藝術節只展到9月29日，今年亮點非憲光二村內的《龜吉拉的守護》莫屬，高近八公尺的龜吉拉，矗立於待修復的兩棟公寓式眷舍間，夜間點燈之後，龜殼滲出耀眼光芒，呈現出獨特意境，也有不少網友形容「好像大鳳梨」，一旁的《遇見魚》為一組「魚群悠遊」，人氣不輸給氣勢滂薄的龜吉拉。

▲2024桃園地景藝術節於龜山展出，憲光二村內一共展出《龜吉拉的守護》、《五龜同心》、《遇見魚》三展品。（圖／記者彭懷玉攝）

▲夜間點燈之後，龜殼滲出耀眼光芒，呈現出獨特意境，也有不少網友形容「好像大鳳梨」。（圖／記者彭懷玉攝）

《龜吉拉的守護》以鐵構與竹編為主要材料，特別在龜背部分，使用了常見的竹菜籃，作品由來自嘉義、高雄、屏東、台東等地的八位藝術家共同創作，人站在前方，顯得十分迷你，右龜掌扶著建物，龜背上堆疊著滿滿的錢幣，形似烏龜版的哥吉拉，尤其假日特別熱鬧，人潮湧入9月7日開館的憲光二村眷村文化園區內。

▲2024桃園地景藝術節於龜山展出，憲光二村內一共展出《龜吉拉的守護》、《五龜同心》、《遇見魚》三展品。（圖／記者彭懷玉攝）

▲▼《五龜同心》夜間開燈後，能拍出猶如七龍珠內「龜派氣功」的趣味感。（圖／記者彭懷玉攝）

▲2024桃園地景藝術節於龜山展出，憲光二村內一共展出《龜吉拉的守護》、《五龜同心》、《遇見魚》三展品。（圖／記者彭懷玉攝）

此外，《五龜同心》一共有五隻龜，合力扶起巨大「桃」字紅龜粿粄模，有著龜山五大坑攜手並進、共同努力的含義。夜間開燈後，還能拍出猶如七龍珠內「龜派氣功」的趣味感，令人會心一笑。

▲2024桃園地景藝術節於龜山展出，憲光二村內一共展出《龜吉拉的守護》、《五龜同心》、《遇見魚》三展品。（圖／記者彭懷玉攝）

▲▼陳杏芬的《遇見魚》主展件為一隻巨魚，伴隨百隻以上的中魚、小魚，還能玩跳格子。（圖／記者彭懷玉攝）

▲2024桃園地景藝術節於龜山展出，憲光二村內一共展出《龜吉拉的守護》、《五龜同心》、《遇見魚》三展品。（圖／記者彭懷玉攝）

另一件陳杏芬的《遇見魚》也十分好拍，主展件為一隻巨魚，伴隨百隻以上的中魚、小魚，形成數大便是美的壯觀，展品位於數棵老榕樹下，地板還有跳格子可以玩，讓一家大小都能樂在其中，魚群和巨龜互相呼應，暗示憲光二村原址曾為水世界的桃園埤塘地形。

▲2024桃園地景藝術節於龜山展出，憲光二村內一共展出《龜吉拉的守護》、《五龜同心》、《遇見魚》三展品。（圖／記者彭懷玉攝）

▲▼憲光二村眷村文化園區第一期館舍修復後，已於9月7日正式開館。（圖／記者彭懷玉攝）

▲2024桃園地景藝術節於龜山展出，憲光二村內一共展出《龜吉拉的守護》、《五龜同心》、《遇見魚》三展品。（圖／記者彭懷玉攝）

今年桃園地景藝術節轉戰龜山，以「迴．龜」為題，呼應龜山的丘陵地形，展區分為「上龜山」桃園酒廠、長庚醫院轉運站、機捷A8站、機捷A7站、體育大學，以及「下龜山」中正公園、眷村故事館及憲光二村等地，沿途遍佈23件作品可以一一巡禮。

2024桃園地景藝術節
地點：桃園酒廠、桃園機場捷運A7及A8站、長庚轉運站、體育大學、憲光二村、眷村故事館、中正公園
日期：即日起至9/29
時間：09:00-21:00

關鍵字： 桃園旅遊 龜山旅遊 2024桃園地景藝術節 龜吉拉 龜吉拉的守護

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