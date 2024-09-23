秋日大景超夢幻！埔里河堤旁「台灣欒樹秘境」如金黃大道

▲埔里內埔飛場台灣欒樹9月中花況。（圖／IG@laiyuping9520提供，請勿隨意翻拍，以免侵權）

記者彭懷玉／綜合報導

秋天除了芒草、甜根子草之外，又名「四色樹」的台灣欒樹也進入觀賞期。其中，南投埔里鎮內埔飛場草地河堤旁，大量欒樹已轉黃，少數呈現紅色，構成一條壯觀的金黃大道，目前人潮不多，路邊停好車後即可悠閒漫步美景之中，感受季節的詩意。

▲9月下旬至10月，台灣欒樹披上金衣，接著會轉成橘紅色。（圖／IG@laiyuping9520提供，請勿隨意翻拍，以免侵權）

距離國道6號終點不遠處的埔里內埔飛場，是許多玩家操控飛行傘和遙控車的去處，每年到了9月下旬至10月，台灣欒樹披上金衣，接著會轉換成橘紅色調，漸層色系十分浪漫，美照一出逐漸廣為人知。

▲內埔飛場台灣欒樹9月中花況多數已轉黃，少數呈現紅色。（圖／IG@laiyuping9520提供，請勿隨意翻拍，以免侵權）

又有「四色樹」之稱的台灣欒樹，開花時呈現黃色，結果時換上紅色，到了果實成熟時轉為褐色再掉落，因此也被稱成「四色樹」，目前狀態甫由綠轉金黃，賴姓網友9月中時到訪，僅有少數轉紅，並透露堤防邊（路邊）可停車，算是蠻方便的賞花點。

▲內埔飛場欒樹已變色，一次可欣賞到綠、黃、紅色的漸層風景。（圖／IG@xiaomao_xiaomao提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）



不只秋季的「四色樹」為人稱道，到了隔年的4月底至5月初，內埔飛場將迎來滿開的藍花楹，為旅人帶來不一樣的心境。

賞四色樹也想拍出豐富構圖，人氣取景點還有位於台中永春南路888巷附近路口，台灣欒樹每年在9月底至10月初綻放，旅客可從制高點斑馬線眺望黃金大道，和都市高樓大廈、遠方中央山脈一同收進眼簾，不過拍照時需注意安全。

內埔飛場

地點：南投縣埔里鎮內埔路15-9號



永春南路欒樹大道

地點：台中市南屯區永春南路888巷附近路口