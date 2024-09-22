全民瘋出國！日月潭旅宿嘆：15年來谷底　魚池知名餐廳業績掉3成

▲被CNN評比為「世界十大最美自行車道」之一的「日月潭環湖自行車道」。（圖／記者彭懷玉攝）

記者彭懷玉／南投報導

南投「歸璞泊旅」去年10月底開幕，隨即投入紅海般的旅宿市場，不過，長期在日月潭經營旅宿的老闆莊理暉觀察「今年是15年來的谷底」，找來米其林餐飲團隊共同成立新品牌Proq，以在地食材分享法式料理精神，吸引饕客聞香找上門。

▲鄰近日月潭水社碼頭的「歸璞泊旅 Hotel Beore」於去年10月底開幕。（圖／記者彭懷玉攝）

「歸璞泊旅」前身同樣是民宿，莊理暉與妻子經營15年後，因房屋老舊，兩人決定砍掉重練，重建時間碰上疫情無礙，去年開幕時，莊理暉考量到日月潭一帶長期缺少特色餐飲，才找上曾與名廚江振誠在上海Sens & Bund米其林餐廳合作過的名廚陳謙Elvis，以及陳世強主廚，共同率領米其林廚藝團隊，打造Proq 196餐廳，由於是日月潭少見的Casual Fine Dining，據悉已有許多企業大佬都來用餐。

▲名廚陳謙Elvis及陳世強主廚，打造Proq 196餐廳，是日月潭少見的Casual Fine Dining。（圖／記者彭懷玉攝）



長期深耕旅宿業的莊理暉認為，日月潭旅宿已飽和，現在缺乏的是如何帶出自家特色，「旅客來玩，不見得會買伴手禮，但吃什麼是我想的重點，以在地元素融入無菜單料理，希望以食帶宿，相信需要時間慢慢發酵。」

▲歸璞泊旅選用小美犀AI智能娛樂系統、房內床鋪是斯林百蘭Tiffany天夢之床。（圖／記者彭懷玉攝）

每年2個月的暑假，是不少旅宿業的旺季，不過，今年全民瘋出國，連享譽海內外的日月潭風景區旅宿業者也叫苦連天，就連知名渡假飯店也不到五成住房率，甚至比疫情期間更慘。莊理暉說，「後疫情比疫情期間還嚴重，幾乎是15年來的谷底。」

▲歸璞泊旅老闆莊理暉認為，民眾因疫情關係被關了三年，在出國繞幾圈後，明年會稍微好一點。（圖／記者彭懷玉攝）



他認為，這段時間是過渡期，大家因疫情關係被關了三年，在民眾出國繞了幾圈後，預計明年會稍微好一點。同時，人力缺口一直都在，設備、硬體完善只成功了一半，軟體才更需要擔心，就算找得到人，也要懂得如何留住人才，要找彼此共同理念、創造價值，因此除升遷、職涯規劃外，會規劃邀請員工爸媽來用餐，讓父母認同員工服務的內容和價值，他也無奈嘆「日月潭好山好水、肩膀卻好硬。」

▲▼烏布雨林餐廳客流量較往年少掉三分之一，因現況維持得好、餐點實在，假日仍需訂位。（圖／記者彭懷玉攝）



另外，同時擁有峇里峇里民宿和烏布雨林餐廳的業者也表示，相較往年，民宿業績明顯掉了許多，餐廳算是還好，客流量約少掉三分之一，經營至今已有十個年頭的餐廳近年也完成翻新，加上餐點實在有口碑，假日經常會客滿，旅客需提前訂位。