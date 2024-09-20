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消費滿千抽新加坡自由行　樂天皇朝8周年慶再推限定螃蟹料理

▲消費滿千抽新加坡自由行，樂天皇朝8周年慶再推限定螃蟹料理。（圖／樂天皇朝提供）

▲樂天皇朝8周年慶推出限定螃蟹料理。（圖／樂天皇朝提供）

記者黃士原／台北報導

樂天皇朝來台8周年，除了即日起推出避風塘炒蟹小籠包等主題螃蟹料理，活動期間消費滿千可參加抽獎，最大獎是「新加坡樂天皇朝自由行 」。

秋天是品蟹的季節，樂天皇朝在8周年之際推出主題螃蟹料理（9月18日至10月31日），其中「避風塘炒蟹小籠包」是在梔子花與紅麴調色的薄透外皮，包入以蒜酥和特製辣油提味的肉餡；「賽螃蟹肉菠菜豆腐」以去除水分的燙菠菜嫩葉鋪底，注入混合雞蛋的無糖豆漿蒸熟定型，切塊後扣出再淋上打入蛋白、勾薄芡的蟹肉羹。

▲消費滿千抽新加坡自由行，樂天皇朝8周年慶再推限定螃蟹料理。（圖／樂天皇朝提供）

▲避風塘炒蟹小籠包。（圖／樂天皇朝提供）

▲消費滿千抽新加坡自由行，樂天皇朝8周年慶再推限定螃蟹料理。（圖／樂天皇朝提供）

▲蝦蟹千千結。（圖／樂天皇朝提供）

「蝦蟹千千結」將鮮蝦仁打成泥之後混入蟹粉，以千張捲起打結固定炸至金黃，單吃彈牙順口，也可搭配襯於盤底的嫩綠紫蘇葉一起品嚐；「棗汁軟殼蟹」則是把軟殼蟹裹上一層薄粉後過油，接著再次下鍋均勻裹上以黑棗、麥芽等調製而成的蜜汁。

在主題螃蟹料理活動期間，只要是樂天皇朝會員內用單筆消費滿1000元，即可參加「感蟹知遇 皇朝有禮」線上抽獎活動，最大獎是「新加坡樂天皇朝自由行 」，包含飛新加坡單人來回機票、機場接送，以及首晚飯店住宿免費招待，幸運兒也會受邀至新加坡樂天皇朝大啖美食。

▲吉豚屋「腰內豬排丼」。（圖／吉豚屋提供）

另外，1998年創立的吉豚屋，目前在全球店數已超過550間，為日本與全球第一的連鎖豬排店，2015年首度登台，目前已有7家分店。該品牌日前釋出最新開店消息，鄰近捷運站的士林店9月20日、9月21日試營運，9月22日正式開幕。

慶祝新開幕，士林店9月22日至9月25日推出限時優惠，高人氣的腰內豬排丼、腰內豬排定食、腰內豬排咖哩都只要199元，其中腰內豬排咖哩原價319元，現省120元。
 

關鍵字： 美食雲 美食優惠 樂天皇朝 新加坡自由行

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