「清心福全X正港分局」第2波聯名開跑！貼紙只送不賣

▲「清心福全X正港分局」第2波聯名開跑。（圖／清心福全提供，下同）

記者蕭筠／台北報導

第2彈來襲！「清心福全X正港分局」第2波聯名今（20）日正式開跑，一口氣再推出2款限量飲料紙杯，上頭不僅能看到邰智源、謝坤達等人身影，搭配2種標語，十分有趣，更加碼祭出消費滿額送《正港分局》貼紙，各門市送完為止。

▲第2波推出2款聯名紙杯。

清心福全與《正港分局》第2波聯名強勢登場，一共推出2款全新紙杯，分別有「意念之茶」、「鬼侍神茶」2種版本，除了印上逗趣標語外，還能看到邰智源、謝坤達、林柏昇、阿部瑪利亞等特別演出角色現蹤在飲料杯上，鐵粉肯定要搶蒐集，即日起只要於門市購買大杯飲料即可獲得，提醒聯名款紙杯依各門市實際使用狀況為主。

▲消費滿額可免費獲得正港分局貼紙。

為歡慶第2波聯名開跑，只要消費滿200元即可獲得《正港分局》貼紙1張，滿400元送2張，依此類推，各門市數量有限、送完為止。

▲麻古茶坊最新「草莓泡泡派對」系列。（圖／麻古茶坊提供）

另外，麻古茶坊近日則推全新「草莓泡泡派對」系列，首推「草莓蕾夢泡泡」，選用綿密氣泡飲作為基底，搭配草莓蜜糖，再加入檸檬汁點綴，每一口都能喝到酸甜滋味，還吸得到草莓果肉，每杯售價70元起；另一款「火焰草莓蕾夢泡泡」同樣選用蜜漬草莓蜜糖結合檸檬汁，搭配特製鹹辣豔紅辣椒粉，最後注入氣泡飲，售價75元起，全門市都能喝到。