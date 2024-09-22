歌詩達郵輪翡翠號　帶你展開杜拜阿拉伯的奇幻之旅

文／七逗旅遊網 圖／鳳凰旅遊

沒有最浮誇、只有更浮誇！杜拜絕對是全世界將奢華與創意玩到了天花板的地方。來自義大利的歌詩達郵輪-翡翠號，將帶領大家乘著義式豪華郵輪，展開一場阿拉伯的奢華奇幻之旅，這可說是目前郵輪旅行中〝含金量〞最高的路線。一次暢遊杜拜、阿布達比、以及卡達、阿曼王國，感受獨一無二的海陸雙享之旅！

▲歌詩達郵輪翡翠號的阿拉伯之旅，由12月到隔年3月出發。（圖／鳳凰旅遊）

18萬噸級的歌詩達郵輪翡翠號，來自義大利，承襲義式浪漫風格，你可以在上面盡情的吃喝玩樂。水上樂園飆水、或到海景健身房飆汗，想美拍海景或海上夕陽，就到海上天空步道走走，絕對美景零死角，夜晚別錯過挑高環形舞台的表演秀，看一場就值回票價。當然，吃也是一大亮點，船上設有星級美食饗宴、各國料理及特色酒吧，選擇不但多元且具水準，此外，獨特的義大利歡樂氛圍，像是義大利之夜，更讓許多人登船後一試成郵輪粉，從此愛上郵輪旅行。

▲翡翠號上的吃喝玩樂全包，而且幾乎每日都有岸上觀光。（圖／鳳凰旅遊）

從郵輪上放眼杜拜的天際線，是一道令人嘆為觀止的建築風景線，景點更是刷新你的三觀！像是杜拜奇蹟花園，在沙漠中打造出全世界最大的花園，還有彷彿進入元宇宙的杜拜世博城，以及魔幻寫實的未來博物館、地表最貴氣的黃金巨框～杜拜之框等，更可體驗搭高速電梯登上哈里發塔，更不能錯過到七星杜拜帆船飯店在奢華氛圍中用餐，用味蕾享受豪華異國料理的好滋味。

▲未來感十足的杜拜世博城。（圖／鳳凰旅遊）

杜拜七星帆船飯店，外型酷似一艘阿拉伯帆船，如此的建築造型是要向杜拜輝煌航海史致敬。在七星帆船飯店享用自助午餐，好吃且好看的美食佳餚，滿足挑剔的味蕾，而奢華的內裝設計、貼心的服務，讓人覺得自己宛如阿拉伯王公貴族，令人印象深刻。

▲帆船飯店造價昂貴金光閃閃。在此用餐不只是吃氣派足以形容（圖／鳳凰旅遊）

而阿聯酋中最富有的阿布達比更是財力雄厚，奢華的叫人嘴巴合不攏！擁有境內九成以上的石油與天然氣產出，下船後走訪海濱大道、民俗文化村、阿布達比大清真寺、總統府宮殿等地。

▲阿布達比大清真寺外觀白淨典雅。（圖／鳳凰旅遊）

此外，卡達王國的首都杜哈，是波斯灣畔著名港口，到這裡遊歷卡塔拉文化村、珍珠島、瓦吉夫傳統市集。馬斯開特是阿曼王國的首都，郵輪靠岸後前往皇宮區，可見到周圍兩座中古世紀存留的葡萄牙式老古堡壘。舊城區市集有香水店、古董店等，是採買紀念品或伴手禮絕佳之處；也能悠閒坐在碼頭邊咖啡店，品嚐中東薄荷茶或道地阿拉伯咖啡，輕鬆享受悠閒時光。

▲未來博物館的環狀鏤空建築，是杜拜的新地標。（圖／鳳凰旅遊）

推薦行程：

歌詩達郵輪～翡翠阿拉伯奇航10天 https://reurl.cc/vvQmDA

特色亮點

★搭乘18萬噸級歌詩達郵輪翡翠號，暢遊杜拜、阿布達比、阿曼、卡達王國

★12月～2025年3月出發，贈送七星帆船飯店午餐，限定團限時最高前十名省１萬元

★1/24春節團特別安排：帆船飯店午餐、亞特蘭提斯酒店午餐、酋長皇宮飯店午餐、亞曼尼杜拜酒店晚餐

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