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日本旅客秋季出國熱門地排行！台北高居第二「9月房價最便宜」

▲▼台北市，台北旅遊，台北天際線，台北市天際線，台北盆地，台北101大樓，台北市空拍，台灣。（圖／記者蔡玟君攝）

▲日本人秋天人氣海外旅遊目的地排行，台北排第二。（圖／記者蔡玟君攝）

記者蔡玟君／綜合報導

一站式線上旅遊預訂品牌「Expedia」近日公布「日本旅客秋天人氣海外目的地排行榜 Top 10」，其中首爾奪冠，台北名列第2。而台北上榜主要原因是根據數據顯示，秋季時到台北玩住宿費最划算，與房費最高月份相比可省30%。

▲▼日本秋季出國熱門目的地排行榜。（圖／Expedia japan提供）

▲日本旅客秋季出國熱門目的地排行榜。（圖／Expedia japan提供）

Expedia依據日本旅客的搜尋數據進行分析，歸納出「日本旅客秋天人氣海外目的地排行榜 Top 10」，前5名分別是首爾、台北、夏威夷檀香山、曼谷和巴黎。

▲▼首爾旅遊，韓國旅遊。（圖／Expedia japan提供）

▲首爾因距離日本近，成為日本旅客出國首選。（圖／Expedia japan提供）

Expedia分析，排行榜前5名主要為亞洲地區，主因為容易前往，但受到近期日圓匯率回升，中長程的夏威夷檀香山也成為熱門選擇。

此外，首爾與台北獲得高排名的原因之一，還有秋季（9至11月）前往住宿費相對便宜，若以兩城市在2023年每月平均房價來看，台北和首爾在9月的住宿費最划算，與全年住宿費用最高的月份相比便宜約30%和8%。

日本旅客秋天人氣海外目的地排行榜 Top 10

1.首爾
2.台北
3.夏威夷檀香山
4.曼谷
5.巴黎
6.新加坡
7.峇里島
8.香港
9.洛杉磯
10.紐約
 

關鍵字： 台北市旅遊 expedia

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