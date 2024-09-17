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最低6折！5家飯店Buffet敬老優惠一次看　這家還可松葉蟹腳吃到飽

▲敘日漁獲豐收祭。（圖／六福提供）

▲敘日全日餐廳推出樂齡優惠，滿55歲民眾可享平日午餐7折。（圖／六福提供）

記者黃士原／台北報導

重陽節將近，加上10月1日是聯合國世界老人日，台北六福萬怡酒店的敘日全日餐廳推出樂齡優惠，滿55歲民眾可享平日午餐7折、假日午餐或晚餐75折。除此之外，台北福華大飯店、JR東日本大飯店台北、台北凱撒大飯店與台南大員皇冠假日酒店的Buffet也有敬老優惠，最低6折，優惠時間都到年底。

▲敘日全日餐廳爐烤肋眼牛排。（圖／六福提供）

台北六福萬怡酒店

重陽節將近並迎接10月1日聯合國世界老人日，台北六福萬怡酒店的敘日全日餐廳，看準這段期間樂齡聚會需求大增，趁勢推出「九九重陽．樂齡加碼優惠」，即日起至10月11日重陽節當天，滿55歲以上之民眾可享平日午餐7折、假日午餐或晚餐75折，同行親友用餐也可同享85折優惠。

敘日全日餐廳本季主題為「漁獲豐收季」，除了鮪魚尼斯沙拉、鮪魚酪梨壽司卷、澎湖海菜鮪魚塔塔手卷，還有南洋海鮮叻沙濃湯麵、海味鮮蛤雙味噌鍋、現煮澎湖小卷米粉等多款海鮮燉煮湯品麵食。另外，假日再加碼松葉蟹腳與生蠔料理吃到飽。

▲55歲以上民眾享用台北福華彩虹座可打8折。（圖／台北福華提供）

台北福華大飯店

台北福華大飯店推出「資深好友美食饗宴」，12月底前，55歲以上到彩虹座用餐可享8折。呼應入秋後的海鮮季，目前餐檯主題為「和風美饌饗宴」，網羅鰻魚飯、海鮮湯咖哩、烏賊飯、蝦蛄京西燒和廣島牡蠣土手鍋等特色料理。

▲JR東日本大飯店台北「東南亞美食祭」。（圖／JR東日本大飯店台北提供）

▲JR東日本大飯店台北「鉑麗安全日餐廳」推出東南亞美食祭。（圖／JR東日本大飯店台北提供）

JR東日本大飯店台北

JR東日本大飯店台北「鉑麗安全日餐廳」，12月30日前的周一至周五午餐時段，60歲以上顧客可享6折的「壯世代優惠」。近期餐廳推出「東南亞美食祭」（11月4日截止），以泰國菜為主軸，搭配越南、新加坡等經典風，午、晚餐除了無限量供應酸辣海鮮湯、咖哩蟹、火山排骨、啤酒鴨、檸檬魚及南洋風甜點等，原本招牌的威靈頓牛排、普羅旺斯烤羊排、燉牛舌一樣可以吃到飽。

▲台北凱撒Checkers自助餐推出「彥陽燒肉」。（圖／台北凱撒大飯店提供）

▲台北凱撒Checkers自助餐推出「彥陽燒肉」。（圖／台北凱撒大飯店提供）

台北凱撒大飯店

台北凱撒大飯店2樓 Checkers自助餐廳長青敬老優惠延長至年底，年滿65歲，現場出示身分證件，享平日自助晚餐65折。目前餐檯新增多款韓式料理，除了彥陽燒肉，還同步供應春川辣雞、韓式雜菜、大醬湯。此外，9月30日前加入「凱撒餐飲美食VIP」，可獲得「自助餐飲買一送一」優惠券。

▲台南大員皇冠假日酒店「元素餐廳」內用餐結帳時出示身分證件，年滿65歲可享75折優惠。（圖／台南大員皇冠提供）

台南大員皇冠假日酒店

年底前，台南大員皇冠假日酒店「元素餐廳」內用餐結帳時出示身分證件，年滿65歲可享75折優惠。單筆消費只要出示1個身分證件即可，同桌同行8人以內同享優惠，第9人起以原價計費。

此外，台南大員皇冠假日酒店迎接7周年，9月30日前，館內餐廳推出各種優惠活動，元素餐廳平日周一至周五午餐時段，9月壽星享77折，9月7日、9月17日、9月27日晚餐時段，最多7人同行用餐享77折優惠。

關鍵字： 美食雲 Buffet 樂齡優惠 美食優惠 敬老優惠

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