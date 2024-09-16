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人潮退！小潘蛋糕坊今天買鳳凰酥不用5分鐘

▲人潮退！小潘蛋糕坊買鳳凰酥不用5分鐘。（圖／記者黃士原攝）

▲小潘蛋糕坊已無排隊人潮，買鳳凰酥不用5分鐘。（圖／記者黃士原攝）

記者黃士原／台北報導

昨天是「小潘蛋糕坊」店休18天後首個營業日，早上8點多人龍長達200公尺以上，不過今日卻不用排隊，不用5分鐘就能買到鳳凰酥。

店休18天後，小潘蛋糕坊昨日重新開門營業，早上8點人潮絡繹不絕，人龍至少200公尺長。可能搶購人潮已消化，記者今日早上11點直擊現場，不用排隊就能進店裡購買，一位陳姓民眾表示，不到5分鐘就能拿著鳳凰酥回家。

▲人潮退！小潘蛋糕坊買鳳凰酥不用5分鐘。（圖／記者黃士原攝）

▲小潘蛋糕坊雖在現場公告「只有賣鳳凰酥」，不過今日卻有販售蛋黃酥，但數量有限。（圖／記者黃士原攝）

該位陳姓民眾也提到，由於昨天是小潘蛋糕坊店休的開賣首日，她認為一定會大排長龍，所以選擇今天再來購買，果然不用排隊就能買到。

小潘蛋糕坊雖在現場公告「只有賣鳳凰酥」，售完為止，不過今日卻有販售蛋黃酥，但數量有限，一樣賣完為止。

即使小潘蛋糕坊的鳳梨酥、鳳凰酥在全台超商、多條通路都買得到，但不少消費者認證「裸裝比單顆包裝更酥脆好吃」，因此許多老饕還是會到實體店面購買。

另外，佳德鳳梨酥今明兩天還有營業，不過中秋節營業時間從早上8點開始，商品售完即提前打烊。接著9月18日至9月25日會公休8天。

關鍵字： 美食雲 小潘蛋糕坊

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