2千坪「梧棲中港夜市」新開幕！爽逛200攤吃美食　前2周贈50元券

▲梧棲中港觀光夜市13日剛開幕。（圖／梧棲中港觀光夜市提供，下同）



記者彭懷玉／台北報導

台中海線也有新夜市了！距離梧棲漁港2公里的「梧棲中港觀光夜市」9月13日正式開幕，一共逾200攤位進駐，每周二、四、五、六下午4點營業到次日凌晨1點。為歡慶開幕，即日起至9月26日，凡於粉絲頁打卡按讚，就送50元抵用券，每天限量300份。

▲即日起至9月26日，凡於粉絲頁打卡按讚，就送50元抵用券，每天限量300份。



▲「梧棲中港觀光夜市」面積逾2000坪，目前已有上百家攤位駐點。



「梧棲中港觀光夜市」面積逾2000坪，目前已有上百家攤位駐點，囊括各式美食小吃、百貨飾品和兒童遊戲、套圈圈等遊戲休閒，也有街頭藝人表演，最多可以擺到210攤。

美食部分，就有鴨肉麵線、棺材板、地瓜球、炸雞、章魚小丸子、旗魚串、壽司、手搖飲等豐富選擇；素食者有素食油飯、炸香菇、地瓜球等品項。

▲▼「梧棲中港觀光夜市」」目前已有上百家攤位駐點，囊括各式美食小吃、百貨飾品和兒童遊戲、套圈圈等遊戲休閒不同類別，也有街頭藝人表演，最多可以擺到210攤。



至於有網友抱怨聞到二手菸味、餐點吃完有上吐下瀉情形，業者表示，飲食攤位每攤都有保險，且全場地是禁菸的，請民眾配合。另外，場內機車格約280格及備有汽車停車場，以及身心障礙者廁所，周遭有付費停車場，停好車後步行至夜市約6分鐘即可到達。

▲梧棲中港觀光夜市13日開幕。



來到台中玩，不妨先安排到高美濕地木棧道、MITSUI OUTLET PARK台中港逛街，晚上再抵達梧棲中港觀光夜市開逛，或是梧棲漁港品嚐海鮮。

梧棲中港觀光夜市

地點：台中市梧棲區文昌路、文匯街口

營業時間：每周二、四、五、六下午4點至凌晨1點

電話： 0971212127