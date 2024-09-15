賞花兼踏青！士林官邸石斛蘭展免費賞　天母公園內藏磺溪、跑酷場

▲天母公園內有磺溪靜靜川流。（圖／北市公園處提供）

記者彭懷玉／台北報導

台北人休假懶得跑遠，不妨到士林、天母一帶賞花兼踏青。士林官邸即日起至10月20日展出秋石斛與天南星科花卉展，本次共收集了21種、400盆花形花色各異的秋石斛蘭；而有都市綠寶石之稱的天母公園，其內藏著磺溪靜靜川流，還有北市公園內第一座跑酷運動場。

▲士林官邸新蘭亭即日起至10月20日展出秋石斛與天南星科花卉展。（圖／北市公園處提供）



士林官邸新蘭亭

雖不如宜蘭金雙甡花卉農場如瀑布垂落的石斛蘭盛景，士林官邸新蘭亭內，以各形各色品種花卉受人注目，本次展覽收集了21種、400盆秋石斛蘭，展區內更有一個特別區，集合國內外最新穎的秋石斛蘭品種。

▲▼日本粉公主石斛潑墨花紋別具特色、色彩粉嫩清新；泰國育種的水蜜桃秋石斛，色彩就如真正的水蜜桃般。（圖／北市公園處提供）



其中，包括「日本粉公主石斛」小巧的粉白色花瓣搭配帶粉的潑墨花紋；泰國育種的「水蜜桃秋石斛」顏色粉嫩療癒，在展場內與「紫心秋石斛」粉紫色輝映極為夢幻；「郭相館秋石斛」花期長，且具有濃豔的桃紅色潑墨；「大黃潑秋石斛」屬於大花型的石斛蘭，尤其黃花潑墨類秋石斛更為少見，其花期長達1至2個月，喜歡賞花的民眾可以趁著中秋、雙十國慶到士林官邸尋寶。

▲奢華火鶴交種有著深刻的葉紋是一大特色。（圖／北市公園處提供）



不只石斛蘭，也展出達72種、近400盆天南星科植物，有火鶴系列觀花的火鶴花、觀葉的斑葉虎克花燭及奢華火鶴雜交種；粗肋草系列包括迷彩、青蘋果與紅軍粗肋草；彩葉芋類則展示了夏日微風、紅色閃電與蔓越莓之星。此外，蔓綠絨品種如橘梗蔓綠絨、錦緞蔓綠絨、白斑龜背芋，都是耐陰植物中的網紅。

2024士林官邸秋石斛與天南星科植物展

展期：9月14日至10月20日

時間：上午8點30分至下午5點

地點：士林官邸公園新蘭亭

▲乘載在地人回憶的天母公園，已有一甲子歷史，2011年北市公園處進行更新工程。（圖／北市公園處提供）

天母公園

乘載在地人回憶的天母公園，已有一甲子歷史，2011年北市公園處進行更新工程，將入口意象牌樓、迷宮牆、白涼亭、白駱駝等設施修復再造，另也新增嶄新的兒童遊戲場域，鄰近磺溪之平台以出挑結構設計，避免落柱於溪流中降低對溪流環境的擾動。此外，保留既有矮牆，並改造為北市公園內第一座跑酷運動場，即為「超越障礙訓練場」之意。

▲▼天母公園內的磺溪一年四季皆景；新增兒童遊戲場域，鄰近磺溪之平台以出挑結構設計，避免落柱於溪流中降低對溪流環境的擾動。（圖／北市公園處提供）



公園處表示，磺溪孕育士林北投的文化，也滋養了溪岸兩旁的公園綠地，天母公園正是其中一環，除保有大片山林綠地，磺溪靜靜地在公園裡川流，宛如綠寶石般存在，一年四季會呈現出不同景致。

地點：台北市士林區中山北路七段141巷旁