全台六都「14處中秋合法烤肉地」！台中僅2處、台南高雄全面禁止

▲烤肉幾乎成中秋節全民運動，但在減碳意識下，北市府比照去年，同樣只開放5處區域讓民眾烤肉。（圖／ETtoday資料照）

記者彭懷玉／台北報導

再過三天就是中秋節，打算烤肉民眾注意了！《東森新媒體ETtoday》統整全台六都合法烤肉區，北市除了4處河濱公園指定區域外，9月16日再增開大佳河濱公園的大直橋下供烤肉，新北市今年放寬至6處河濱公園供野炊；桃園市僅虎頭山公園常態性免費烤肉區開放；台中維持2處合法場地，而台南和高雄市則為全面禁止。

台北市

北市水利處表示，北市河濱公園平時開放烤肉、野炊區域，包含大佳、華中、道南、成美右岸河濱公園指定區域，中秋節特別增開大佳河濱公園的大直橋下指定區，不過也請民眾注意，該指定區烤肉、野炊有時間限制，僅限9月16日下午5點開放至9月17日午夜12點為止。

▲大佳河濱公園大直橋夜景。（圖／台北市水利處提供，曹正邦攝影）

實際上，為減少溫室氣體排放，北市已訂定《台北市淨零排放管理自治條例》，中秋節民眾聚集烤肉，除了會留下大量垃圾，也提高排碳量，故取消中秋節多數增加開放的烤肉、野炊區。水利處表示，希望民眾能提升環保健康的概念，鼓勵攜帶月餅來河濱賞月，若民眾擅闖非開放區域烤肉，將依《公園管理自治條例》，開罰1,200元到6,000元罰鍰。

2024北市合法烤肉、野炊區

大佳河濱公園：10號門旁高速公路橋下廣場。

華中河濱公園：華中橋下自行車道北側橋孔指定區。

道南河濱公園：左岸恆光橋越堤坡道下圓形廣場。

成美右岸河濱公園：麥帥一橋堤外河岸邊廣場。

大佳河濱公園的大直橋下指定區。（中秋限定：9月16日下午5點至9月17日午夜12點為止）

▲樹林區鹿角溪原住民主題部落公園。（圖／新北市高灘處提供）

新北市

新北市今年不只開放鹿角溪原住民主題部落公園一處，今年一舉新增了三重區中山橋下原住民族主題園區、八里區八里文化公園、新店區陽光橋下右岸萊茵公園、板橋區光復橋下賞鳥河濱公園，以及永和區福和橋下永和河濱公園等5處，6處合法烤肉區於今（14日）到中秋節（9月17日）共四天、中午12:00至凌晨24:00限定開放，其餘河濱全區禁止烤肉。高灘處提醒，請民眾烤肉野炊時不得影響行人、自行車通行，並記得隨手帶走垃圾或置於規定垃圾集中點。

▲▼三重區中山橋下原住民族主題園區、八里區八里文化公園開放區域。（圖／新北市高灘處提供）



除了烤肉，家人們不妨趁著中秋佳節團聚賞月，也可到鄰近的三鶯之心、熊猴森樂園、八里城市沙雕展「宇你相遇」及光雕展「夢幻情緣」，新店的碧潭堰水景、夢遊天地共融遊戲場及寵物公園放風。另外，新北河濱公園5座自行車景觀橋（陽光、新月、星光、辰光、龍窯）皆能賞夜間橋體光雕，留下愜意又難忘的假期時光。

▲景觀橋化身星光鵲橋。（圖／新北市高灘處提供）

2024新北市合法烤肉、野炊區

1.鹿角溪原住民主題部落公園：

位於大漢溪左岸城林橋與柑園二橋間，可沿著新莊、樹林環河路前往或由鶯歌、樹林環河路前往或google導航搜尋「原住民主題部落公園」。



2.中山橋原住民族主題園區：

位於新北三重中山橋下，可搭乘大眾運輸自機捷A2三重站下車可至新北大都會公園，步行往中山橋方向。



3.八里文化公園：

位於八里區博物館路與忠孝路交叉口，至關渡大橋後往臺15線八里方向(龍米路)，經中華路、文昌路、博物館路直行即達。



4.陽光橋下右岸萊茵公園：

位於新店溪右岸「萊茵公園」陽光橋下，「陽光橋」串聯新店溪右岸萊茵公園及左岸陽光運動公園間，可搭乘大眾運輸捷運新店線或小碧潭線至小碧潭站步行往陽光橋方向。



5.光復賞鳥河濱公園：

位於板橋區光復大橋下，往河濱公園入口於板橋環河道路靠萬板大橋下的 「江子翠橫移門」，進水門後右轉約500公尺為光復橋下。



6.福和橋下永和公園：

位於永和區福和橋下，由「福和橫移門」進入河濱公園沿福和橋下經過橋下市場往河邊方向步行約300公尺處。

▲桃園虎頭山公園常態性免費烤肉區，提供54個烤肉爐位，開放時間從上午11點到下午5點，採現場登記制。（圖／桃園市風管處提供）

桃園市

市府養工處表示，桃園市一般公園今年維持不開放烤肉，只在桃園區虎頭山公園常態性免費烤肉區，提供54個烤肉爐位，開放時間從上午11點到下午5點，採現場登記制，民眾若在一般公園烤肉，可依「桃園市公園管理自治條例」規定，處新台幣500元以上5,000元以下罰鍰，另也提醒勿隨意丟棄垃圾。

▲零光害的虎頭山環保公園是空品淨化區，也是賞夜景勝地。（圖／記者彭懷玉攝）

環保局說，桃園市共有36處空品淨化區，種植超過1萬株樹木，包含零光害的虎頭山環保公園、龍岡森林環保公園的廣大草坪及原生樹木等，莒光環保公園種植各式花卉，均有不同景觀，呼籲民眾回歸中秋節傳統習俗團圓賞月、吃月餅及柚子，共同維護環境。

▲今年台中市延續常態規劃，限定開放「清水區鰲峰山公園烤肉區」及「北屯區中正露營區」2場地供民眾烤肉。（圖／台中市政府建設局提供）



台中市

為平衡環保與市民需求，台中市今年延續往例，限定開放「清水區鰲峰山公園烤肉區」及「北屯區中正露營區」兩處場地供民眾烤肉，其他公園、綠地及園道全面禁止烤肉及野炊，違者將依自治條例第44條規定處1,200元至6,000元罰鍰。同時，台中市政府也推薦許多優美的賞月景點，包括中央公園、望高寮公園、秋紅谷公園、湧泉公園、后里森林公園、鰲峰山公園及坪林森林公園等。

台南市、高雄市

為維護公園環境整潔、減少碳排，台南市工務局公告，2024年中秋節公園綠地「全面禁止」烤肉、野炊、施放鞭炮、燃放煙火等活動，違者將處1,200元以上、6,000元以下罰鍰。而高雄市工務局也指出，高雄市所有公園內禁止進行烤肉活動或燃放鞭炮，違反規定且屢勸不聽者，將依「高雄市公園管理自治條例」第20條處以新台幣1,000元以上、6,000元以下罰鍰。

