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日、韓追楓潮！旅遊達人布萊N狂推「桃機免費設施」　網：逛不完就要登機了

▲▼桃園國際機場,旅遊達人,布萊N。（圖／桃園國際機場提供）

▲旅遊達人「布萊N」近日拍攝了一段影片，揭示了桃園機場內那些不為人知的免費設施。（圖／翻攝布萊N IG）旅遊中心／綜合報導

隨著時序進入9月，秋天季賞楓熱潮再度被開啟，許多旅遊愛好者在計劃前往日本和韓國賞楓之旅時，桃園機場的各項免費設施成為了熱門話題，吸引了眾多旅客的注意。旅遊達人「布萊N」近日拍攝了一段影片，揭示了桃園機場內那些不為人知的免費設施，讓旅客們在等待登機的過程中，也能享受多樣的娛樂和放鬆體驗。

▲▼桃園國際機場,旅遊達人,布萊N。（圖／桃園國際機場提供）

▲▼「布萊N」在免費電競區大玩所有設施，體驗賽車競速快感外也發現有免費健身房。（圖／翻攝布萊N IG）

▲▼桃園國際機場,旅遊達人,布萊N。（圖／桃園國際機場提供）

影片中，「布萊N」帶領觀眾逐一探訪桃園機場第二航廈的隱藏設施。首先是電競體驗區，這裡提供了多款熱門遊戲，讓旅客在候機時體驗飆速快感。接著，他介紹了機場內的健身房，裡面配備了豐富的健身器材，旅客可以在這裡運動後再沖個澡，神清氣爽地登機。

如果不喜歡運動的旅客，可以前往第二航廈D9登機門旁的桃花源圖書館。這是一個舒適的閱讀空間，旅客可以在這裡拿上一本好書，靜靜等待飛機的到來。此外，C7的島流聲音樂候機室，則提供了過去、現在和未來的音樂，旅客可以在這裡好好放鬆，享受音樂。

▲▼桃園國際機場,旅遊達人,布萊N。（圖／桃園國際機場提供）

▲▼如果喜歡藝文體驗「布萊N」推薦圖書館與島流聲音樂候機室。（圖／翻攝布萊N IG）

▲▼桃園國際機場,旅遊達人,布萊N。（圖／桃園國際機場提供）

影片發布後，引起了網友們的熱烈討論。許多網友表示，自己每次都是匆匆忙忙抵達機場，根本沒時間享受這些設施，表示「下一次絕對要提早去體驗」。就有網友分享了自己的經驗：「圖書館我去過。」也有網友提到「機場有電競體驗，還有互動牆可以玩，也有互動健身，很多東西可以參觀拍照，沒逛完就要登機了。」

桃園機場的這些免費設施為旅客們提供了多樣的選擇，不僅能打發時間，還能讓候機變得更加有趣。許多網友認為這些設施非常貼心的設施，能讓候機時間變得不再枯燥，無疑為桃園機場增添了不少吸引力。

 

關鍵字： 桃園國際機場 旅遊達人 布萊N

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