超萌Kitty造型湯塊！王品「聚」開賣金運南瓜鍋　再送刮刮樂

▲聚火鍋攜手台灣三麗鷗，推出擁抱金運南瓜鍋。（圖／王品提供）

記者黃士原／台北報導

王品集團「聚日式鍋物」9月16日起推出期間限定「聚X Hello Kitty擁抱金運南瓜鍋」，除了可以看著聚寶熊與Hello Kitty造型湯塊慢慢融化的可愛模樣，餐廳再加送刮刮樂，有機會刮中富士肉肉山、泡澡球、鑰匙圈。

「聚」與台灣三麗鷗聯手賣萌，再推聯名鍋物「聚X Hello Kitty擁抱金運南瓜鍋」，以金運滾滾納福祭為主題，研發南瓜牛奶湯頭，而聚寶熊與Hello Kitty則化身超萌造型湯塊，相擁入鍋泡湯超療癒，消費任一主餐加價89元，即可升級享用。全台門店也打造沉浸式體驗，從門口、自助吧、牆面裝飾，都可見到Hello Kitty超萌模樣。

▲10月1日至11月30日點用瀑布聚套餐，免費送Hello Kitty鑰匙圈1個。

此外，9月16日至10月31日，點用「聚X Hello Kitty擁抱金運南瓜鍋」，每鍋送一張刮刮卡，有機會刮中鮮蝦、鮮魷及富士肉肉山等贈菜，或是聚X Hello Kitty泡澡球、鑰匙圈等小物（數量有限、贈完為止）。10月1日至11月30日點用瀑布聚套餐，免費送Hello Kitty鑰匙圈1個。

▲「麻辣45」台北本店10/14歇業。（圖／記者黃士原攝）

另外，乾杯集團旗下「麻辣45」主打道地重慶火鍋，最大特色就是「九宮格吃法」，台北本店座落微風信義45樓，能一覽270度高空景色，是全台最高的麻辣鍋景觀餐廳。不過業者日前宣布，該店租約即將到期，加上中國進口辣椒原料取得越來越不容易，因此決定10月14日正式歇業，9月13日起推出全面88折回饋活動。