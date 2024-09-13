苦甜滋味神還原！CREMIA大人系「提拉米蘇霜淇淋」開吃

▲CREMIA推出全新大人系「提拉米蘇霜淇淋」。（圖／記者蕭筠攝，下同）

記者蕭筠／台北報導

新口味報到！有「北海道霜淇淋之神」美名的人氣品牌CREMIA推出全新「提拉米蘇霜淇淋」，濃郁的咖啡霜淇淋撒上可可粉，神還原義大利經典甜點提拉米蘇的滋味，即日起於全門市開賣。

▲提拉米蘇霜淇淋神還原提拉米蘇的滋味。

CREMIA全新大人味「提拉米蘇霜淇淋」來了，嚴選北海道馬斯卡彭及紐西蘭奶油起司，結合坦尚尼亞、巴西、瓜地馬拉的混合咖啡萃取，打造香氣十足的濃郁咖啡霜淇淋，最後撒上法國頂級可可粉，每一口都像在吃提拉米蘇一樣，每支售價150元，即日起於全門市上市，售完為止。

▲COLD STONE首度推出「海鹽焦糖恰恰」，加碼3款芒果冰淇淋同步回歸。

另外，COLD STONE近日推出全新「海鹽焦糖冰淇淋」，選用鹹香海鹽焦糖製成冰淇淋，口感苦甜又帶有焦香；「海鹽焦糖恰恰」用海鹽焦糖冰拌入海鹽焦糖餅乾、草莓碎粒增添酸甜酥脆口感，清爽又好吃；加碼還有全新冰淇淋凍飲「巧酥牛奶冰淇淋凍飲」，選用香奶冰淇淋加入鮮奶、OREO打成清涼飲品，濃郁滋味甜而不膩口。

▲海鹽焦糖恰恰拌入海鹽焦糖餅乾、草莓碎粒增添酸甜酥脆口感。

▲3款人氣芒果冰淇淋同步回歸。

3款人氣芒果冰淇淋同步回歸，選用台南芒果果泥加入香奶冰淇淋製成芒果冰淇淋作為基底，其中「芒果愛QQ」拌入愛文芒果、鮮奶油QQ晶珠，「芒果愛草莓」則是酸甜草莓結合芒果冰、軟Q小麻糬，以及「芒果甜心派對」是用芒果冰淇淋搭配愛文芒果、海綿蛋糕、白巧克力碎片；以上4款冰品、1款凍飲僅販售到9月26日。